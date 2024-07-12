年轻主厨坐镇日本厨师做主名店，保持水平也注入新气象，这是到新加坡Takahashi餐馆用餐的体验。

日本银座的Sushi Takahashi餐馆，由知名厨师高桥润（Takahashi Jun）创办主理，他曾出版书籍The Art and Science of Sushi，记录寿司选材用料和制作。

新加坡分店2023年于莫罕默苏丹路开业，主厨笹川凛斗（Rinto Sasagawa）很年轻，只有25岁，来新前在日本原店工作八年。虽然没有大师的经验和架势，但胜在没架子，亲切友善，还会搞气氛。比如展示煮好的寿司米时，他拿着如轮胎般大的米桶摆姿势，示意食客拍照，一下子气氛就变轻松。

新加坡Takahashi餐馆主厨笹川凛斗。（餐馆提供）

寿司米饭讲究，以山形县矿泉水煮米饭，并用白醋与黑醋调和达到完美平衡的口味。

海胆双拼，让人一次过品尝紫海胆（murasaki uni）和马粪海胆（bafun uni）。紫海胆有长长的刺，颜色较淡，口感湿软。亮橙色的马粪海胆色泽诱人，口感绵密。上菜方式颇特别，海胆、寿司米饭和紫菜分开摆放，食客自行组合起来。

焦糖酱蛋卷值得一尝，方形蛋卷外型如乳酪蛋糕，密实而弹牙，厨师在食客面前切块，淋上特制焦糖酱，带来甜咸对比。

午餐从每人$180++起，晚餐每人$320++起。

地址：4 Mohamed Sultan Rd S238955

电话：88770501（WhatsApp）

网址：www.takahashi.sg