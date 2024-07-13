今年3月乌节一带的“台湾小夜市”，在经营八个月后悄然熄灯。记者走访差不多同个时间开业，在乌节门（Orchardgateway）主打吉隆坡老字号和知名美食的“品巷”（EatAlley），了解食阁经营一年后的情况。

食阁共有八个摊位，面积约4300平方英尺，共有150个座位。除了“甘香卤鸭”换成“蕉赖XO鱼头米粉”，其他摊位都还继续经营，单品价格多保持在$10以下，还推出了新品。

颂记牛肉粉的滑鸡咖喱面，配方来自老友记粥。（陈爱薇摄）

“颂记牛肉粉”的牛肉碎酱汁客家面和牛肉杂面，味道至今还深印在记者脑海。摊位推出两款非牛肉新品，配方来自在颂记吉隆坡老店前近80年老字号的“老友记粥”。滑鸡咖喱面（$10.80）的黄面条和豆卜充分吸收香浓汤汁，搭配香滑鸡肉、豆芽和鲜蛤。滑鸡粥（$8.80）的粥底以鸡骨熬六小时，再加入泰国香米熬四小时，间中不时搅拌，难怪如此绵密。最后淋上鸡油和青葱，搭配一盘白斩鸡，暖心暖胃。

“吧生（大树下）祥发肉骨茶”除了招牌药材肉骨茶，也特地为本地食客推出一款砂煲鸡饭（$10.80）。强调“富都”（Pudu，也称“半山芭”）风味的砂煲饭，要等生米煮成熟饭，需要一点耐性。加了关丹咸鱼、文冬姜、香港腊肠和马来西亚黑酱油，砂煲饭拌匀后味道非常丰富。

蓬莱KL福建面的炒粿条干爽咸香。（陈爱薇摄）

“蓬莱KL福建面”的福建面、月光河和干炒老鼠粉等展现了深厚“炒功”，现在多一款炒粿条（$9.80）。和新加坡的炒粿条不同，它炒得比较干身，以上等酱青和鱼露提味，咸中带香，还加上一个荷包蛋。

老字号“冠记云吞面””的叉烧云吞面、“安邦泉发（老马）猪肉粉”加了猪肝和猪肠的招牌猪肉粉，以及有咖喱血蛤、鱿鱼和香料炸鸡腿选项的“甘榜椰浆饭”，都是值得一尝的马国好滋味。茶水摊的红豆冰和黑糯米甜品也不错，本地的楗柏水粿也在那里设档了。