简单而温暖的家常味道最能打动人心。本地两家中餐馆近来推出以家为主题的崭新概念，端出家里餐桌上教人念念不忘的味道。

本土品牌松发推出现代潮州菜新概念——位于百丽宫的松发家己人，为传统潮菜巧妙注入现代风味。

传统潮菜现代风味

由杨家第二代经营管理的餐馆秉持潮州好客之道，与食客分享其独特的茶文化，把食客视为潮州话中的“家己人”（自家人的意思）。所有食客都可免费享用由白新春专为松发搭配的皇之园茶，开启用餐体验。此外，菜单上也有五种不同茶饮（$6.90起），包括：口味淡雅清香的白龙珠（$8.80）和香气清长且回甘的八仙香单枞（$8.80）。

经过代代相传的手工潮州虾枣，保留了原始味道和制作手艺。（餐馆提供）

菜单上许多菜式来自杨家传家食谱，招牌菜式包括：手工潮州虾枣（６个$7.90／12个$14.90）、炸空心菜佐泰式辣酱（$6.50）、丝滑蒸蛋豆腐（$11.50）、潮式清蒸鲽鱼（$26.90）、酱香脆皮炸鲽鱼（$26.90）、蒜炒青龙菜（$14.50）、招牌猪脚黄金炒饭（$11.80）、滋补砂锅猪肚鸡汤（$19.90）、潮式芋泥焦糖炖蛋（$6.90）等。

其中，个人推荐咸香适中的手工潮州虾枣，口感外酥内嫩，这道潮式经典菜肴经过代代相传，保留了原始味道和制作手艺。喜欢潮式清蒸鲽鱼，番茄片、生姜和咸水梅为鱼肉增添微酸的清爽，还突出鲽鱼本身的鲜甜。

潮式清蒸鲽鱼鲜嫩入味，番茄片和咸水梅的微酸有助打开食欲。（餐馆提供）

除了可点一桌的潮菜与亲友共享，在该餐馆用餐，还能尝到松发招牌肋骨汤（$10.20），可搭配拉面（$4.90）、丝滑面线（$3.80）或香米（$1.80）享用。

地址：Paragon Shopping Centre #B1-06 S238859

网站：songfasignatures.com.sg

精选云南家常菜

云南餐饮连锁品牌云海肴，近日为食客推出新概念经济实惠的家常风味Yun Nans Home。

食客可在位于邻里的三家云海肴包括：NEX、Northpoint City及Westgate的分店，品尝多达20道精选家常菜。

砂锅蒜蓉粉丝虾，芳香的大蒜搭配少许辣椒带来的辛辣。（餐馆提供）

菜式包括：加入脆米和飞鱼籽的惊喜炒饭（$11.90）、结合蒜香和辛香的砂锅蒜蓉粉丝虾（$26.90）、选用云南进口幼嫩丝瓜，搭配干贝、虾米、蛤蜊等食材的鲜贝海鲜烩丝瓜（$15.90）、以四川花椒拌炒的辣子鸡（$16.90）、结合珍贵腌制火腿与爽脆芸豆的火腿炒芸豆丝（$11.90）、带有番茄自然甜味的番茄炒鸡蛋 （$11.90）。其他新推出的菜式包括：四川水煮鱼、五花肉四季豆苗、肉末茄子煲、豉汁苦瓜焖排骨、上海炒年糕、老妈蹄花汤等。

鲜贝海鲜烩丝瓜选用云南进口幼嫩丝瓜，搭配干贝、虾米、蛤蜊等食材烹制。（餐馆提供）

为欢庆新概念菜式的推出，即日至8月1日期间，凡光顾三家邻里分店，点用指定特选菜品可享有半价优惠。7月5日至7月18日：鲜贝海鲜烩丝瓜；7月19日至8月1日：辣子鸡。

地址：23 Serangoon Central B1-15 NEX S556083；1 Northpoint Drive South Wing #01-103 Northpoint City S769098；3 Gateway Drive #03-07 S608532

网站：yunnans.sg