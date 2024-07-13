相较于华人较接地气的吃法，欧美流行生吃，只是挤些柠檬汁祛腥，还有一个很浪漫的形容：“宛若一个法式深吻”。

今年5月因为工作关系，到中国广东省汕头市的南澳岛。南澳岛是广东省最大规模生蚝养殖基地，由生态环保浮球并排形成的“彩虹海”十分壮观，底下是吊养的一串串生蚝。当地水质优良且藻类丰富，所养殖的太平洋生蚝个大肉肥，色泽乳白，蛋白质含量高，担得起“海洋牛奶”美称。

潮汕蚝烙的生蚝下得多，个个肥美嫩滑。（陈爱薇摄）

刚收成的生蚝肥厚嫩滑，当地人却很少直接送入口，最简单的做法是用一大锅水带壳煮熟后再挖出食用，更普遍的是蚝烙。在潮汕不到一周，好几顿晚餐都有蚝烙。用猪油、地瓜粉浆、生蚝和蛋煎至两面金黄，蚝汁渗透入面饼，最后加上香菜，再蘸点鱼露，满满的海洋与潮汕风味。

中国大江南北蚝的吃法还有很多，如炭烤、清蒸或煲粥。福建人最爱蚝煎和蚵仔面线，也可处理成蚝干和蚝油。

相较于华人较接地气的吃法，欧美流行生吃，只是挤些柠檬汁祛腥，还有一个很浪漫的形容：“宛若一个法式深吻”。当然，别忘了搭配一杯白葡萄酒。

Greenwood Fish Market第22届“世界生蚝节，引进八个国家的22款生蚝。（餐馆提供）

新加坡餐饮文化海纳百川，人们喜欢生吃也爱熟食的蚝煎。本地餐馆所引进的生蚝品类越来越多，有不同档次，丰俭由人。本地海鲜餐馆Greenwood Fish Market的“世界生蚝节”今年已来到第22届，7月1日至31日引进来自八个国家的22款生蚝。价格从一个$4.50至$12.95，共八款16只的试吃拼盘则是$109.95。

Greenwood老板利晋文曾传授一个测试生蚝是否还活着的简单方法，只需拿叉子动一动蚝肉边缘。那个生蚝随即缩动的画面，至今还深刻脑海。

吃生蚝讲求新鲜卫生，肉薄没口感的，也肯定不行。当然，不是说个头大或价格高就好，主要看个人喜爱。不同海域、温度与微生物下养成的生蚝，各有千秋。有的入口带海洋味，随后是浓烈水果奶香。有的会从淡淡咸味转为鲜甜，适合“初食者”。有的是强劲矿物和金属味，甚至带有一些麻痹感。

好些餐馆在指定欢乐时光，推出具吸引力促销，如The Oyster Bank的一个$2和Tanuki Raw的一个$3。也有餐馆提供自助餐生蚝任吃。只是，再爱也要有度，避免摄取过多蛋白质和胆固醇，造成腹泻或便秘和消化不良等问题。

随着冷藏供应链日臻完善，采收后直接速冻的生蚝，在本地相当广泛使用。今年6月直落布兰雅32街第78座A咖啡店内的“梁记”，推出加了五个可生食级日本生蚝的升级版蚝煎（$18）。老板梁金义在短视频说，他喜欢吃蚝煎但不吃生蚝。谁说炒蚝煎的一定要吃生蚝？写生蚝的一定要吃生蚝？