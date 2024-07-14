港式油鸡饭 自制秘方卤香袭人

传统老字号与创业新手同在一个屋檐下，各自亮出独门秘籍，端出令人垂涎的卤香油鸡饭、弹牙炒粿条、鲜美双鱼汤、珠圆玉润算盘子，再加上二十多种口味的玛芬蛋糕，吃出幸福感。

顺福巴刹和熟食中心2000年开业，为碧山、汤申、新民一带食客带来更多美食选择。两层楼建筑，一楼是巴刹，二楼是熟食中心。2022年翻新后，更明亮宽敞。

熟食摊位有约30个，地方虽不算大，但一提起这里的美食，食客定能如数家珍，鸡饭、炒粿条、虾面、鱼汤、玛芬蛋糕，样样说来令人垂涎。一个屋檐下，既有传统老字号也有创业小贩新手，各自端出拿手菜。

顺福巴刹和熟食中心2022年翻新，更加明亮宽敞。（陈斌勤摄）

▲古城油鸡饭面

摊位：#02-17

营业时间：早上7时30分下午3时30分

说起鸡饭，食客大多熟悉顺福熟食中心良海南鸡饭的白斩鸡，但古城油鸡饭虽然开业不到一年，已渐渐树立起口碑。

老板钟镇雄说，他做的油鸡饭属于港式，和新加坡人熟悉的海南鸡饭有所不同。油鸡的“卤味”是关键，加入八角、桂皮等调料的自制秘方让卤味更加香浓。为了让鸡肉肉质嫩滑，以高压焖煮的方式把鸡肉煮熟。鸡饭方面，则以卤汁入味的鸡骨熬煮汤头，再用来煮鸡饭，香气袭人、粒粒分明，单吃米饭也觉得香甜，且不会过于油腻。

摊位也售烧肉饭面、叉烧饭面和马来西亚风味的肉碎河粉。

老字号来兴招牌炒粿条，配料足，面条粿条比例恰到好处。（陈斌勤摄）

▲来兴炒粿条·熟食

摊位：#02-20

营业时间：早上10时至下午4时（星期一休息）

老字号来兴炒粿条，20世纪七八十年代起于汤申湖景熟食中心开业，离现址顺福熟食中心不远，是这一带食客熟悉的美味。

粿条和面条比例恰到好处，口感弹牙。配料有豆芽、血蚶、菜心、鸡蛋、腊肠等，整盘炒粿条湿度刚好，顺滑爽口，镬气十足，还有蛋香。对讲究健康的摩登食客来说，整体控油指数适中。售价$3起，相当亲民。这家也售卖自制乌打，不少食客买来搭配炒粿条，不妨一试。

食客点餐后，助手用麦克风和在炉灶旁忙着炒粿条的老板沟通，效率十足。老板一年多前，也接手隔壁摊，经营来兴香菇肉脞面。

马西岭潮州鱼汤的双鱼汤，价格实惠分量足。（陈斌勤摄）

▲马西岭潮州鱼汤

摊位：#02-07

营业时间：早上8时至晚上7时（星期一休息）

将近午餐时间，鱼汤摊位前排起长龙。一般光顾鱼汤档口时，总会选双鱼汤，一次品尝两种鱼肉，这次也不例外。这家的双鱼汤（$5.50）价格实惠，分量十足。

鲜鱼片是巴当鱼，炸鱼是多利鱼，每一口咬下去都鲜美可口。汤底清甜，加入不少蔬菜和炸蛋丝，口感丰富。

新加坡卖算盘子的摊贩不多，美珍客家美食是其中一家。（陈斌勤摄）

▲美珍客家美食

摊位：#02-26

营业时间：早上6时至下午1时30分（售完为止，星期一和二休息）

在新加坡卖算盘子的摊贩不多，美珍客家美食是其中一家，现由第二代小贩姐妹经营，同时售卖糯米饭、猪肠粉、芋头糕、芋头粥等。

算盘子（$5）珠圆玉润，粒粒分明，咀嚼起来口感Q弹。推荐水晶芋头笋粿（每个$1.50），粿皮晶莹剔透有嚼劲，馅料有满满的沙葛、香菇丝等，味道恰到好处。算盘子和笋粿，搭配炸葱头和辣椒酱一起吃，更开胃。

制作这些手工小吃费时又费力，摊主坚守传统美味，难能可贵。

晶品美食西点售卖超过20种口味的玛芬蛋糕。（陈斌勤摄）

▲晶品美食西点（Chocolat N Spice）

摊位：#02-12/13

营业时间：早上6时至晚上８时（星期一和二休息）

这家摊位专卖玛芬蛋糕，人气相当旺，许多食客饭后都来打包。

有巧克力、香蕉核桃、蓝莓、奶酪、黑芝麻、绿茶麦片等20多种口味。相信很多食客和记者一样，站在摊位前一时难以抉择，各种口味都想尝一尝。试吃的巧克力玛芬，湿润度适中，甜度刚刚好。每个玛芬蛋糕售价介于$2至$3.50。

这里也售法式咸派（quiche）、布朗尼（brownie）、乳酪蛋糕等。

▲顺福巴刹和熟食中心

（Shunfu Mart）

地址：320 Shunfu Road S570320

邻近地铁站：玛丽蒙