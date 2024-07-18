面包物语庆24周年 新品加优惠

全球15个市场拥有逾460家门店的本土品牌面包物语（BreadTalk）今年欢庆24周年！

品牌以即将到来的奥运会为灵感，于即日至7月31日推出烘焙新品、各种优惠，以及限量版松松钥匙圈“盲包”（每个$4），全套七款供收集。

两款面包新品为芝士火山（$2.20）和巧克力棒棒（$2），前者采用法式面团和四种芝士，如：豪达芝士和马苏里拉芝士制作；后者将牛油可颂结合卡仕达酱和巧克力粒。

蓝莓卷口感酸甜，好吃不腻。（商家提供）

新推出的蓝莓卷现售$6（原价$8.80），口感酸甜；各款海盐芝士蛋糕售$10（原价$13.80）。品牌旗下的Palmier蝴蝶酥系列也有买一送一优惠，除了新品芝士蝴蝶酥（$10.80），还有法式原味蝴蝶酥、伯爵茶蝴蝶酥等供选择。

购买Palmier蝴蝶酥可享有买一送一优惠，选择包括：法式蝴蝶酥、伯爵茶蝴蝶酥及芝士蝴蝶酥。（商家提供）

即日至7月25日，顾客可以特价$9（原价$11.50）购买五个松松系列面包，包括：松松和火辣松松面包。7月26日至28日，五个$9的优惠将不限于松松面包，还包括其他如：彩虹甜甜圈、香肠面包，以及新推出的Only U芋你面包等。所有促销不适用于怡丰城、滨海湾联通广场、滨海湾金沙、以及ION Link分店。

促销期间消费满$15，使用DBS/POSB信用卡或借记卡付账，还可享有$2折扣。

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