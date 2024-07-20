私厨的手工格兰诺拉麦片

艾弗顿园（Everton Park）有不少个性小店，最特别的是靠近老店吉祥食品的Dearborn。

经过Dearborn时，会被类似爆米花的香味吸引，只见店里有一包包的精美袋子，乍看还不知道卖的是什么，其实是格兰诺拉麦片（granola）。

有别于一般超市售卖量产的格兰诺拉麦片，这家专卖店主打小批手工烘制的格兰诺拉麦片，从制作过程到食材选择都十分严谨，选用有机麦片、优质枫糖、果仁和水果干等，在店里新鲜烘焙，每一口都能咀嚼出谷物与枫糖香。

每周除了有比较固定的人气口味，也有限定口味。推荐经典的海盐榛豆黑巧克力，海盐的咸味中和了巧克力的甜味，加上香脆的榛豆便是美味“铁三角”组合。另一款值得一试的是夏威夷果草莓，一大亮点是草莓果干，酸甜中有草莓香气，香甜带嚼劲的口感跟脆口的夏威夷果形成双重滋味。格兰诺拉麦片可以选择搭配希腊酸奶（greek yogurt）或燕麦奶，建议加点一杯冷泡黑咖啡。

每逢星期六有特备餐点，除了格兰诺拉麦片，还有明太子豌豆玛芬（muffin）、花生酱与果酱玛芬和酸种面包等，偶尔还会制作少见的紫菜玛德莲蛋糕（madeleine，也译玛德琳）。

Dearborn主打小批手工烘制的格兰诺拉麦片。（黄靖晶摄）

坐在店外长凳吃格兰诺拉麦片，欣赏户外一片绿意，有时还有母鸡带小鸡经过，别有一番景致。公众也可上网预定，再到店里领取格兰诺拉麦片，回家慢慢享用。

创办人Christopher Kong之前在家经营自己的私厨品牌Dearborn Supper Club，客人用餐后都会收到一瓶格兰诺拉麦片作为伴手礼，让他们记住当天的晚餐。后来，因受疫情影响，无法在家办私宴，广受客人好评的格兰诺拉麦片，启发他创办格兰诺拉麦片专卖店，这样的转变不但帮他渡过难关，也获得不俗回响。