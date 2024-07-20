西法日餐 地偏味远客不辞

三家餐馆更新菜单，调整套餐价格，食物品质与口味还是做出惊喜。西餐馆虽被工业大楼围绕，品生蚝、吃牛排美味不减。设在医疗专科中心的日料餐馆，“厨师做主”夏季菜单除了风味浓郁的和牛，还有海产。置身绿意盎然的法式料理餐馆，采用本地农场园蔬，落实“从菜园到餐桌”理念，吃出元气。

最近几家餐馆更新菜单，试吃后发现，业者如今更为顾客荷包着想，调整套餐价格，有更多灵活选项，希望通过更高性价比来吸引饕客。三家餐馆的另一特点，是用餐地点和环境都让人意想不到。

Angie’s Oyster Bar & Grill：望着工业大楼品生蚝

三款特调淋汁体现生蚝的不同风味。（餐馆提供）

在餐馆享用生蚝，想象中的画面应该是面对无敌海景或璀璨的城市灯火。走进工业区，再绕过咖啡店，从后方的狭小楼梯上到二楼，反差是不是很大？没有经过这一段，怎会有柳暗花明又一村的惊喜。Angie’s Oyster Bar & Grill在欧南路陈文烈大厦近入口处的两层楼独栋建筑内。

餐馆前阵子装修，增添更多绿意，整体格调提升。从前要到这一带，如果没有开车不算方便，如今汤东地铁线的合乐站就在毗邻。从餐馆望出去是一层层的工业楼，有许多设计独特家具和家居用品店，值得去淘宝。

7月10日起，餐馆在晚餐时段推出全新季节性套餐，四道式每人$78（另付$58有三杯90毫升配酒），六道式每人$98（另付$78有四杯90毫升配酒）。六道式多了两道前菜，第一道是三款不同淋汁的生蚝，第二道是乳清芝士（ricotta）和果酱配酸种面包。乳清芝士是自制的，口味淡雅不腻。

接下来的四道，萝蔓莴苣沙拉拌烟熏大西洋沙丁鱼和帕马森芝士玉米饼，再淋上凤尾鱼醋汁，酸中带咸蛮特别。主食可选招牌炸鱼薯条、150克200天谷食澳大利亚牛肋眼、烤波士顿龙虾幼面（外加$18）。炸鱼薯条特意安排两种鱼块：新西兰大比目鱼（Halibut）和澳大利亚肺鱼（Barramundi），个人比较喜欢前者。

甜点草莓蛋白酥搭烤椰丝冰淇淋，再伴以草莓酥碎、新鲜草莓和荔枝味珍珠。这个融入本地风味的组合，也是餐馆为新加坡庆生的献礼，可单点（$18）。餐馆还推出三款自制康普茶（Kombucha），一杯$9。

地址：313A Outram Rd, Tan Boon Liat Building #02-01 S169073

电话：62219555

Fat Cow的慢炖牛腱面汤，牛肉软烂但外形仍保持，汤底带柚子清香。（餐馆提供）

Fat Cow：医疗中心内精致日料

若不是轻车熟路的食客引介，初次到访者大概会很纳闷，要吃日本餐怎么来到一家医药专科中心？推门进入Fat Cow，里头别有洞天，是一家装潢讲究的精致日式料理餐馆。地铁汤东线的乌节林荫道（Orchard Blvd）走五分钟就到，乘搭公共交通很方便，还可到附近东陵坊（Tanglin Mall）逛逛。

餐馆从7月16日至9月15日推出“厨师做主”夏季菜单，主打鸟山鲜味和牛（Toriyama umami wagyu beef）。岛山出品的和牛，肥瘦相间，肉质细嫩且味道幽香，每个部位都有浓郁风味。

生腌鱼片卷起珍贵迷你番茄、嫩韭葱和紫菜。（餐馆提供）

午餐每人$138，晚餐每人$198。有别于之前菜肴更多的套餐菜单，这一次的分量恰到好处。虽说和牛美味，但和牛全宴有时也会吃不消，这套菜单穿插生鱼片、海胆和炸鱼等，整体感觉更舒适。

尝试了$198晚餐。淡绿色的毛豆豆腐搭海胆和羊角豆，以及低温慢煮五小时的和牛片配腌青瓜，是很美好愉悦的开始。生腌伊佐木鱼片卷起如珍珠般大小的珍贵迷你番茄、嫩韭葱和紫菜，层次和口感丰富。慢炖牛腱面汤是整个套餐最暖心的一道料理，和清酒炖了四小时的牛腱一扯就散，昆布汤的柚子香沁心脾。重头菜炭烤和牛扒在烟熏香中溢出油脂，日本山药丁混合芥末粒，有助中和醒胃。甜点不只有日本水果，还有西瓜汁果冻。

食客可选择另付$78享用有七个寿司的拼盘，或是每人$68的配餐清酒。

地址：1 Orchard Boulevard #01-01/02 Camden Medical Centre S248649

电话：67350308

Vineyard新菜单有猴头菇排等多道新颖主食。（餐馆提供）

Vineyard：园林里尝法式风味料理

主打从“菜园到餐桌”概念的Vineyard，藏身于亚历山大路附近的园艺园林（HortPark）内，鸟语花香自不在话下，用餐后还可以到附近公园散步消食。

餐馆菜肴灵感取自法式料理，新菜单有好些食材来自本地农场。探索拼盘（Assiette Decouverte，$18）包括香炸田鸡腿、夏南瓜炸饼、千层马铃薯，一次过尝试三种食物很欢喜，只是可能会略生油腻感。

素食主菜猴头菇排（$22）很有趣，以本地猴头菇为主角，腌制后烤熟，配搭煎烤马铃薯块（potato fondant）和芝麻菜，还是第一次尝到这么多猴头菇！另一道选用来自新西兰“Lumina”品牌的羊排（$38）外焦内嫩，配搭朝鲜蓟（artichoke）、白玉菇、薯泥和肉汁。素食意大利面新品ratatouille（$22）采用细管面（casarecce）拌西葫芦、茄子、胡椒、橄榄和番茄。

新甜品黑巧克力熔岩蛋糕（前）和樱桃巴巴兰姆蛋糕（后）。（餐馆提供）

甜点新品黑巧克力熔岩蛋糕（$16）伴以大量榛果碎和一球香草冰淇淋。樱桃巴巴兰姆（Baba Au Rhum，$24）蛋糕上桌时，服务生淋上沸腾朗姆酒，制造火焰效果。蛋糕分量不少，可供二至三人共享。

每道料理都有建议搭配的美酒，周末另有早午餐菜单。