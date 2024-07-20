饮食是一种习惯，需要一个教育和学习过程。对食客和厨师来说，这个新食材需要时间去了解、接受，然后消化它。

近期让人关注的最新食材，不是什么山珍海味，而是蟋蟀、蚕蛹、蚱蜢等昆虫，它们将成为新加坡食客的盘中餐。

新加坡食品局7月8日允许本地业者进口、生产和出售16种昆虫食品。

吃昆虫，不是新鲜事，世界不同国家都有食用昆虫的饮食文化习惯。墨西哥餐馆有蚂蚁料理，哥伦比亚人喜欢将蚂蚁磨成粉撒在面包上。泰国的街头小吃炸蟋蟀之类的，可不是随意抓虫而获的，是有规模的养殖场生产的。目前，澳大利亚和欧盟也批准了食用昆虫，但数量种类只有约三四种。

随着气候变化逐渐影响全球粮食供应的稳定性，昆虫入菜已成为另一种蛋白质来源，被人们吃下肚成为“未来的食物”。

昆虫含丰富蛋白质，资料显示，很多昆虫幼虫体内所含的蛋白质大约在58%至75%之间，远高于鱼的27%，鸡肉的23%和牛肉的20%。

虽然有营养，也有利环境，但对大部分现代人来说，昆虫“形象鲜明”，让人产生负面抗拒心理，不易下咽。最大障碍不是味觉或口感，而是视觉。

一些人平时看到昆虫就惊吓尖叫，花容失色了，更何况是在食物中看到昆虫？因此，若要入菜，餐馆厨师得花点心思想想。直接摆在食物上做点缀，食客看到饭面或甜品上的蚂蚁、面包虫（mealworm），多少人能若无其事吃下？

当然，业者有对策，把昆虫磨成粉，制成意大利面、烘焙食品等，少了视觉冲击，更容易被接受。换个角度想，昆虫也是一种饲料，我们不也已经在“吃昆虫”了吗？

海外一些餐馆名厨也选用昆虫做菜，开拓更多昆虫料理的可能性。知名丹麦餐馆Noma创办人主厨René Redzepi在10年前就已开始在精致料理中寻突破，曾在法式酸奶油和虾肉寿司中加入蚂蚁。日本有家名为Antcicada的餐馆售蟋蟀拉面，面条上摆上蟋蟀，面条加入蟋蟀粉制成，汤底也加入蟋蟀熬制。

美食采访工作中，我也曾吃过昆虫。到泰国曼谷精致餐馆Le Du时，一道金鲷鱼炸糯米饭团里有蚂蚁幼虫，搭配咖喱一起吃。吃时并不会看到蚂蚁幼虫，让人容易接受，侍应生笑着说，一些人吃完后还问蚂蚁幼虫到底在哪里。

蚂蚁幼虫在当地算是一种珍品，据知每公斤价格是猪肉的三四倍，它是泰国东北部依善区的饮食特色之一，人们会加入煎蛋或汤里食用。

饮食是一种习惯，需要一个教育和学习过程。对食客和厨师来说，这个新食材需要时间去了解、接受，然后消化它。如何把昆虫化为可口佳肴，就交由厨师业者发挥吧。

IG: @yimin.evelyn