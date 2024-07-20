茶饮品牌再战南洋 争做“心中那一杯茶”

饮料小站走向独立店面、连锁经营，不断迭代升级，竞争也从追求销售提升到树立品牌。经历一番风风雨雨，曾撤离本地市场的中国两大品牌奈雪的茶和霸王茶姬以直营方式回归。随着对茶叶的认知以及健康意识提高，消费者在选择“心中那一杯茶”时，也有了更高的要求。

20世纪八九十年代台湾泡沫奶茶漂洋过海来到新加坡的同时，中国大陆也悄然蕴酿新茶饮文化。2012年皇茶（喜茶的前身）在中国广东省江门诞生，随着国内竞争加剧，茶饮品牌开始“下南洋”。

为闯入不熟悉的海外市场，不少品牌选择与第三方合作，过程中难免要磨合。2017年就发生过一桩相当轰动的品牌碰撞事件。我国的特许经营商2009年将贡茶引进，后来因台湾贡茶方面的新合约条款苛刻不再续约，新加坡特许经营商就把本地贡茶的门店改为他自创的新品牌里喝（LiHo）。另一名本地餐饮业老手飞往台湾洽淡，半年内将贡茶带回新加坡。

中国两大品牌奈雪的茶和霸王茶姬都曾撤离本地市场，最近以直营方式回归。其他茶饮业者也动作频频，是海外总部策略还是本地门店自主推动？新战术将如何重塑这股茶饮软势力？

霸王茶姬早前在狮城大厦举办一周快闪活动，为即将在8月开设的三家店面造势。（品牌提供）

霸王茶姬：直营三店重磅回归

霸王茶姬（Chagee）2024年曾在本地市场短暂“消失”八个月。这事得从2019年说起，那一年新加坡总代理将品牌引进我国，四年多开设超过10家门店。两者在2023年底合作关系结束，2024年初这名前总代理将霸王茶姬原有店面，改为他所创立的“amps与茶”。

2024年5月霸王茶姬宣布将以直接经营方式重返我国，将在8月一口气开设三家店面，首家于8月2日在乌节门（Orchard Gateway）开业。品牌东南亚媒体公关经理萧伟良告诉记者，三家门店都会有舒适座位，让顾客放慢脚步享用一杯好茶。另外，蛋糕是其他区域门店暂时没有的，为新店添加特色。

有趣的是，门店未开，品牌已抢先于6月在狮城大厦举办一周快闪活动，公众通过参加活动赢取茶饮礼券和纪念品。据霸王茶姬保守估计，每天吸引约1000人到场。萧伟良受访时说：“以大型造势活动打响第一炮，是希望让新加坡茶友重新认识这个品牌，体验我们的优质原茶饮品，知道即将开业的门店位置。”

霸王茶姬新门店将会有伯牙绝弦和东方冰茶等熟悉茶饮。（品牌提供）

品牌应用提前上传五杯饮料定价，中杯从$4.90至$6.40。眼尖粉丝发现，价格较之前来得低。对此萧伟良说，完整菜单和价格将在接近开业时公开，伯牙绝弦和东方冰茶等熟悉茶饮肯定会有。

霸王茶姬创始人张俊杰较早前接受《联合早报》访问时曾说，公司把新加坡定为出海的亚太总部，并已在新加坡组建东南亚团队，开拓东南亚六国市场是未来五年内的最重要计划。

奈雪的茶阔别新加坡市场四年后，7月初以直营方式在星耀樟宜重新开业。（邬福梁摄）

奈雪的茶：从新加坡品牌出海

奈雪的茶则在退出本地市场四年后，于2024年7月5日以直营方式在星耀樟宜（Jewel）重新开业，设有座位和烘焙糕点。2018年面包物语集团曾将它引进新加坡，开了三家门店，2020年7月结束营业。

奈雪的茶首创“茶饮+软欧包”模式，于2021年在港交所挂牌，是全球首个上市的新茶饮品牌。奈雪的茶新加坡营运总监林志良告诉记者，新加坡是品牌出海战略的重要目的地之一，直营模式可以更好把控新店品质和项目进程。

奈雪的茶的明星产品包括焦糖可颂蛋挞（左起）、香水茉莉初雪鲜奶茶、霸气香水芝士草莓、霸气香水葡萄和奥利奥脆弱蛋挞。（邬福梁摄）

品牌主打“原叶好茶+鲜奶+鲜果”，在新加坡首店提供鲜果茶、奶茶、纯茶、咖啡、烘焙及零售小盒茶等近40款产品。其中，招牌系列鲜果茶占比最多。首推三大产品是霸气香水芝士草莓、霸气香水葡萄和香水茉莉初雪鲜奶茶。

金牌底茶“茉莉初雪”在中国连续多年斩获“全国茉莉花茶质量推选金奖”，鲜花和茶叶层层铺开，每一斤茶叶需用上万多朵茉莉花。以这款底茶搭配草莓、杨梅、鲜橙和西柚等，尝到鲜果酸甜，还有明显花香和茶味。

价格从$3（中杯纯茶）至$6.70（大杯鲜果茶）。零售产品多样化，零售小盒茶（$1.50）有九窨茉莉、金色山脉和大红袍三款，自用或送人皆宜。品牌也推出以娘惹瓷砖设计为灵感的可变色杯，和印有新加坡英文字样的“显眼包”（托包）。

林志良和数十人团队在开业前，曾到中国总部受训一个月，之后他数次往返两地。林志良分享道：“我觉得这个团队的一大特色是反应迅速且大胆尝试，能够不断创新，比如加入当季水果或在地特色食材，所以我们的茶饮有许多惊喜。”

喜茶刚在Tampines 1开设东部第一家门店，这也是本地首家加盟店。（品牌提供）

喜茶：东部开首家加盟店

2018年进军新加坡的喜茶（Hey Tea），过去六年多来一步一脚印，全岛有五家门店，主要集中在中南部和西部。7月初品牌在Tampines 1开设东部第一家门店，这也是本地首家加盟店。

喜茶从2023年起将所有饮料成分列出，让顾客根据需求和喜好明智消费。（品牌提供）

喜茶东南亚品牌总监陈威豪告诉记者，喜茶在新加坡采取稳扎稳打策略，当一家门店取得盈利之后才开第二家，如今时机成熟可开启加盟店形式。陈威豪说：“我们主打的是果茶，所以一开始以直营方式来到新加坡，为确保新鲜水果供应稳定，以及运作流程顺畅。现在一切在掌控之中，所以邀请有兴趣的第三方加盟，如此一来可分担部分风险及加速扩充，特别是在东部和东北部。”

“椰椰芒芒”是喜茶的畅销茶饮之一，内有新鲜芒果、芒果汁和椰奶等。（品牌提供）

新店延续品牌2023年启动的“透明化”作业。所有饮料的成分一一列出，顾客一目了然。举个例子，明星产品“多肉葡萄”每100毫升含39卡路里，成分有新鲜葡萄果肉、茉莉花茶、葡萄汁、葡萄果冻、糖或甜味剂或蔗糖。

价格从$2.70的纯茶到$7.50的“芝芝多肉葡萄”和“芝芝芒芒”，只有一种杯型。陈威豪也说：“饮料价格的确调整过，比刚进入新加坡市场时低约20％，现在是本地消费者更舒服的价位。”

尽管面对越来越多竞争，陈威豪认为品牌在本地已奠定良好基础和名声，应该会吸引到加盟商，总店面数量可开至10家。他笑言：“我敢说我们的果茶，新鲜果肉是下得最多的。”

署茗职茶刚在Pasir Ris Mall开第四家门店，并推出“署茗职茶2.0”焕新之旅。（品牌提供）

署茗职茶：推出升级版和西部新店

台湾歌手萧敬腾2020年5月创立的署茗职茶（At Tea），2020年底由本地餐饮业者林智勋带到新加坡。品牌原本拥有三家门店，2024年7月18日开在东部Pasir Ris Mall。虽然是特许经营商，总经理林智勋拥有高度自主权，最近在所有新加坡门店推出“署茗职茶2.0”焕新之旅。

升级后署茗职茶的每一杯茶饮，都标配原叶原片茶包。（品牌提供）

品牌向来坚持只用未经二次碾碎茶叶，升级后每一杯茶饮都标配茶包，可清楚看到里头的原叶原片。林智勋分享了全面升级带来的几处不同。首先是茶底增至多达10款，单品茶和特色茶各五款，选择丰富。“窈窕的她”是玫瑰和桂花乌龙茶，“佛手金丹”是带佛手柑香气的伯爵茶，“花香馥郁”是不含咖啡因的菊花桂花茶。

林智勋说：“我们要创造对健康和口袋都无负担的茶饮。因此正式告别奶精，茶冻配料含糖量大幅降低73％。杯子统一容量（20盎司），价格介于$3.90至$6.90。”

“巧麦奶霜”是品牌接下来的主打。它是以燕麦奶为基底的100％植物配方，不含乳糖，而且配搭性极强。它的泡沫细腻绵密，燕麦味也不会盖过茶味。新菜单上现在列出10款底茶，可选择纯萃茶、奶茶（用UHT超高温灭菌乳）、鲜奶茶或燕麦奶茶、巧麦奶霜。

来自台湾、受聘于新加坡署茗职茶的首席茶艺师林姿彣，负责研发和培训工作。她告诉记者，每一位资深茶艺师均经过欧洲精品茶协会（European Specialty Tea Association，简称ESTA）专业认证。

大多数品牌追求高度机械化和电子化的当儿，署茗职茶仍选择一杯一杯克量手冲，以及有服务人员在柜台点餐。林智勋认为人与人之间的交流，让茶饮更有温度。

随着对茶叶认知更多及健康意识提高，消费者如今会追溯食材源头，追求更高品质且有时尚感的茶饮品牌。（档案照）

在经典畅销款下功夫

记者在1990年差不多同一个时期，开始接触kopi和teh以外的西式咖啡和泡沫奶茶。20多年过去，上咖啡馆仍会点一杯卡布基诺（Cappuccino）或平白咖啡（Flat White）。来到茶饮却是日新月异，到今天依旧学习赶不上变化。

本地惯称的“泡泡茶”，从早期的粉末制茶，到后来加入小料、黑糖、新鲜水果和奶盖等。过去几年大小品牌竞相推出创新口味，大众乐于尝鲜买单。经过一段时间沉淀，消费者对自己喜欢的组合心里有数，新品魅力逊于早前。商家也摸清市场的大众口味，综合归纳出精华菜单，将精力和资源放在经典畅销款下功夫。

随着对茶叶认知更多及健康意识提高，消费者在做出选择时，会从源头比较。不难发现，越来越多品牌强打优质原叶原片、精心特殊烘焙，奶制品追求牛乳和鲜奶，离奶精越来越远。配合新加坡的饮料营养等级标签，茶饮甜度也大幅调整。

当饮料小站走向独立店面、连锁经营，迈向国际，不断迭代升级的同时，竞争也从追求销售量提升到树立品牌。注重体验的复合式店面应运而生，加入精致糕点和小食，装潢设计更加大器和富时代感。一杯茶饮不再只是解渴过瘾，喝的是气质、氛围和时尚感。

国际品牌将新加坡作为立足东南亚的门户，本地市场自是走在趋势前端。未来新茶饮连锁店会否和咖啡连锁店并驾齐驱，甚至是反超？