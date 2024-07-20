日餐馆韩风西味 创新菜品

两家声名远播的日式餐馆，在传统日餐基础上采用韩餐与西餐元素，赋予各类菜品新风味，为食客带来新体验。

本地两家日式餐馆菜单分别融入韩式风味与西式元素，通过结合不同文化，为食客创造出独特而惊喜的早午餐与日式西餐体验。

现代日式餐馆Akira Back以创新烹饪风格和精致美食体验在全球美食界享有盛誉。

早午餐日韩与西式风味

餐馆最近在每个星期六中午12时至下午2时30分，推出A.B.C早午餐俱乐部体验（每人$98++）。由餐馆韩裔司厨长Bill Hong主理的早午餐菜单，将现代日式料理和韩国料理风味巧妙融合。

早午餐体验从餐馆招牌菜开始，金枪鱼与蘑菇比萨结合日式与西式风味，薄脆的比萨饼搭配新鲜金枪鱼刺身和芳香蘑菇，再点缀上些许香草，口感丰盈、层次分明。和牛墨西哥卷饼则完美融合和牛的细腻与墨西哥卷饼的丰富味道，嫩滑的和牛肉质与卷饼的韧性在口中交织。

和牛墨西哥卷饼将和牛的细腻与墨西哥卷饼的丰富味道完美融合。（叶晓虹摄）

寿司刺身拼盘是早午餐另一亮点，厨师每日精选的刺身和寿司汇聚三文鱼、赤身、鲭鱼、海鲷和多款卷寿司。其中，红龙卷是经典之作，带些许甜美和辣味，蟹肉、蛋黄酱、天妇罗虾、黄瓜和辣金枪鱼等食材的组合，带来多重口感的奇妙碰撞。另一款卷寿司——香辣花园卷，同样以独特风味和精致摆盘让人眼前一亮。日本生蚝仅限点一次，吃时可搭配四种手工酱汁如：柚子酱油醋、芥末、番茄莎莎酱和柚子酱，为生蚝带来多重风味。

韩式风味料理是这次早午餐的一大特色，其中包括一道绿豆煎饼和AB泡菜沙拉。绿豆煎饼外皮香脆，内里包裹猪肉末、绿豆和蕨菜，一口咬下，香气扑鼻，具有韩国传统风味。AB泡菜沙拉则是传统泡菜的现代演绎，香脆的泡菜与新鲜蔬菜结合，清爽可口，还带有微微辣意，十分开胃。

韩式传统绿豆煎饼外皮香脆，内里包裹猪肉末、绿豆和蕨菜，香气扑鼻。（叶晓虹摄）

热菜共有五道，每一道都充满厨师的用心和巧思。间八鱼腮（kanpachi kama）以其细腻的鱼肉和香烤外皮赢得好评。酱烧安格斯牛肉片（beef toban）搭配各种香菇、杏鲍菇、红椒及精选蔬菜，香气四溢，牛肉的嫩滑和蔬菜的爽脆形成完美对比。

早午餐的最后以三道精致甜点收尾，AB雪茄造型独特，形似雪茄，外层是酥脆的巧克力，内里包裹着细腻的奶油和坚果碎，口感丰富。Apple-y甜点以苹果形状呈现，光亮柔滑的质地让人不忍破坏，内里是轻巧的慕斯和苹果块，每一口都带来清新水果香。抹茶冰淇淋则是日式甜点的经典之作，浓郁的抹茶香和冰淇淋的丝滑口感相得益彰，为整个早午餐体验画上完美句号。

菜单上的厨师每日精选和热菜可无限量享用。有别于一般早午餐菜单，A.B.C早午餐俱乐部体验不仅是一场美食盛宴，更是一种艺术享受，从前菜到甜点，每个细节都体现餐馆对品质追求和对食客的用心。

地址：30 Beach Rd S189763

电话：68181914

日式西餐老字号本地设点

拥有逾50年历史的日式家庭餐馆Royal Host在日本拥有223家分店，如今品牌首次在日本以外开设直营店，位于星耀樟宜的本地首家海外分店7月开业，主打日式西餐。

无论是蛋包饭、日式牛排、汉堡牛排和焗饭都伴随着日本人“omotenashi”的精神——即发自内心的热情款待和细致入微的服务。

特级牛肉“皇家”西冷牛排（250克，$64.80），选用口感嫩滑的特级“和州牛”，简单的盐和胡椒调味，或是原味的芥末酱油，均能提升特级牛肉的天然风味，让人回味无穷。

“皇家”汉堡牛排（$29.80），经过高温煎烤的特级牛肉，表面形成完美焦痕，同时保留肉汁，带来嫩滑的口感。享用时记得搭配三款从日本进口的特色酱汁，包括：焦化牛油酱（brown butter sauce）、黑胡椒酱或和风日式酱，每一种酱汁都为汉堡牛排增添独特风味。

为迎合本地人口味，餐馆的“皇家”汉堡牛排也可搭配黑胡椒酱享用。（餐馆提供）

小朋友们都爱的蛋包饭（$26.80起），使用九州鲜鸡蛋制作蛋卷，将之覆盖在日式番茄炒饭上。

招牌“皇家”洋葱焗烤汤（$7.80）是一款自制清汤，内含焦糖化的洋葱，并搭配一片烤法棍，上面覆盖着融化的格鲁耶尔（gruyere）芝士。这款汤品向来是餐馆畅销品，早在1954年好莱坞影星玛丽莲·梦露蜜月旅行至日本对其赞不绝口，使其一举成名。

“皇家”洋葱焗烤汤，释出洋葱的鲜甜。（餐馆提供）

餐馆的甜品受美式和日式甜点启发，有芭菲、冰淇淋和蛋糕三大类。推荐热巧克力酱圣代（$18.40），高高堆叠，层次分明，口味诱人。

热巧克力酱圣代高高堆叠，层次分明，巧克力味香甜浓郁。（餐馆提供）

地址：78 Airport Boulevard #03-219 Jewel Changi Airport S819666

电话：69085591