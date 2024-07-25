一鸡双味！为欢庆国庆，即日至9月3日，本地KFC限时推出Mala Goldspice炸鸡。

新推出的Mala Goldspice炸鸡（单点$4.60）与无骨鸡柳（单点3个$6.80）结合麻辣和咸蛋黄口味，带给食客不同的味觉体验。这可满足每个人不同的味觉敏感度，舌头上的味蕾数量和分布也有差异。有些人可能对辣味敏感，另一些人则更能品尝到咸蛋黄的香味。

品尝Mala Goldspice炸鸡，看你吃出更多的麻辣还是咸蛋黄味？即日至8月12日，食客在购买Mala Goldspice炸鸡或鸡柳时，将可获得一个QR码，扫描后可点击kfcmalagoldspice.sg投票。每投一票，食客将可获得$2优惠。

Ondeh Ondeh蛋挞的斑兰蛋馅中心是黑糖熔浆，蛋挞上撒上椰丝，迎合本地口味。（餐馆提供）

此外，Ondeh Ondeh蛋挞（$2.40）也回归菜单。斑兰蛋馅中心是黑糖熔浆，蛋挞撒上椰丝，迎合本地口味。Ondeh Ondeh蛋挞有买5送1优惠，购买一个蛋挞也能以$1特价搭配美禄。

Mala Goldspice炸鸡和无骨鸡柳除了单点也有单人、双人和多人优惠套餐，可在所有KFC门店堂食和外带（圣淘沙和动物园除外）。另也可通过GrabFood、FoodPanda、Deliveroo和KFC delivery等送餐平台订餐。

详情可浏览www.kfc.com.sg。