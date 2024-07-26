日式海鲜盖饭　餐桌上的富士山

2024年4月中在乌节路先得坊三楼开业的Tora-San，主打日式海鲜丼。餐馆位置有点隱蔽，不过食物种类多且价格实在，有心饕客仍寻至。

Tora-San的虎王海鲜丼选用脂肪含量比较少，肉质更细腻紧实的海鳗（anago）。（陈爱薇摄）

股东之一的黎传勇（36岁）告诉记者，Tora-San是“三只老虎”的意思，因为他和另外两名股东都属虎。在餐饮业工作多年，黎传勇认为日式海鲜丼还是有发展空间，只要食材新鲜且价格合理，同时要懂得如何善用食材，避免浪费。

菜单上照片很多，一开始有点眼花缭乱，花了点时间弄明白。以寿司饭为基底的散寿司（chirashi）主要分成三大类。第一类“Chirashi Don”是海鲜丼，初次光顾可来个“一网打尽”的招牌“虎王海鲜丼”（$29.90），里头有抹了蒲烧汁的海鳗（anago）、去壳雪蟹钳和长腿、鲔鱼和鲑鱼等。海鳗的脂肪含量比较少，肉质更细腻紧实，口味清淡爽口。生鱼片切得相当厚，充分体现鱼肉的质感和甜美。

喜欢菜单上有各种组合，像是扇贝和雪蟹为主的北海道丼（$24.90）、以鳗鱼为主再加其他生鱼片的鳗鱼丼（$23.90），或是鲑鱼鱼仔丼（$31.90）。

第二类“Bara-Chirashi Don”是切成丁状的海鲜丼，六种食材$18.90，七种食材$20.90。

第三类“Kaisendon”是淋上特调酱汁的“海鲜山”，可选择明太子酱、柚子芥末酱、芝麻酱油或辣炙酱等。富士海鲜山（$26.90）将生鱼粒和海鲜堆得高高，最后覆盖雪蟹丝，像白雪皑皑的富士山。其他“山头”有扇贝山、鳗鱼山、甜虾山和鲑鱼山等，从$20.90起。

Tora-San的小菜选择多，有明太子焗虾（前）和鸡蛋卷等。（陈爱薇摄）

Tora-San餐馆为小朋友准备了五款乌冬面套餐。（餐馆提供）

以白饭为基底的海鲜丼，从$12.90的照烧日式鲭鱼丼和鸡丼，到$29.90的虎王丼。餐馆也为小朋友准备了五款乌冬面套餐，$9.90起。小菜选择多，鲑鱼刺身三厚片$6.90，明太子焗虾一只$4.90，海鲜茶碗蒸$5.90起。

店家对细节很用心。主菜所附的味噌汤，是以鲑鱼头和肉、白萝卜和蘑菇熬制，风味十足。芥末是以优质辣根和日本原生芥末混合而成。

Tora-San开在乌节路先得坊三楼。（陈爱薇摄）