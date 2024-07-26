狮城风味自助餐迎国庆

肉脞面、沙爹、叻沙，这些国民美食每到国庆日特别受食客青睐。新加坡泛太平洋酒店（Pan Pacific Singapore）的自助餐餐馆Edge为迎接国庆日，即日至8月9日，推出节日限定的狮城风味主题自助晚餐。

多样化本地食物有：鸡肉沙爹、肉脞面、小龙虾叻沙、胡椒肉骨茶、卤鸭芋头饭、炒福建面、蚝煎、扣肉包、酿豆腐、潮式蒸鲳鱼、娘惹杂菜、娘惹小金杯等。首推潮式蒸鲳鱼，选用本地养殖的金鲳鱼，鱼肉鲜嫩，加上咸菜和番茄提味，吃起来轻盈开胃。另外三样值得一尝的是：鸡肉沙爹、肉脞面和叻沙。鸡肉沙爹烤得软嫩度恰好，可搭配爽口的大片炸虾饼，加上花生酱、大葱和黄瓜，味道多层丰富。单是炸虾饼蘸沙爹花生酱，就十分可口。肉脞面配料有肉丸、肉片等，还有最重要的猪油渣，面条带嚼劲。小龙虾叻沙口味偏浓郁，比一般叻沙多了海鲜的奢华。

肉脞面有猪油渣香气。（黄靖晶摄）

甜品同样具本地风味，包括榴梿泥（durian pengat）、美禄恐龙奶冻、黑咖啡蛋糕、黑糯米、炸榴梿、炸香蕉、炸珍蜜栗等。饮料有拉茶、豆奶仙草水等。

此外，还有中式、西式、日式及印度料理，还有冰镇海鲜等。喜欢香料味的可尝尝印度餐，印度脆饼蘸咖喱酱吃出简单的美味。8月9日当天，餐馆除了晚餐，午餐也提供限定的狮城风味主题自助餐。

地址：7 Raffles Boulevard, Marina Square, Pan Pacific Singapore Level 3 S039595