花生碎蛋糕 古早味浓

相比朴实的传统蛋糕，造型蛋糕再怎么浮夸，还是少了老一代人传承古早味的故事。

有些蛋糕，是记忆中的味道。

难得在Balmoral Bakery找到回忆中的花生碎蛋糕。

小时候，每逢喜庆佳节或生日，就期待收到不同口味的牛油蛋糕礼盒，最经典的口味是蛋糕边铺满花生碎，蛋糕上有粉红色牛油写上：“生日快乐“，还有用牛油做的“玫瑰花”点缀。这是我最喜欢的。

之前写过一篇有关传统西饼店的报道，对Balmoral Bakery印象最深刻。这是一家由第二代老板兼烘焙师林明浓的母亲、姑姑与二伯于1965年创办的老店，蛋糕店在1984年从荷兰村搬迁到现在的金文泰斜阳大道（Sunset Way）一带。70多岁的林明浓自20多岁到店里学习烘焙，每天早上6时到店里开始准备工作到晚上7时关店，西饼店每天营业。

当时访问后才发现，古早味蛋糕跟现代的蛋糕味道不同，主要是前者用的是牛油，后者是用鲜奶油。林师傅一直沿用母亲的食谱至今，牛油蛋糕只用特定外国牌子的牛油，并一直是自己买花生来烤后再捣成花生碎。难忘老师傅那时示范用牛油在蛋糕上挥写中文祝语，再用牛油“挤”出朵朵俏丽玫瑰花的美丽画面，那是半个世纪的功力。

在另一家传统蛋糕店“爱的西菓店”（Love Confectionery），也找到有花生碎的旧式牛油蛋糕。店里也有巧克力米、彩虹糖或杏仁片的切片蛋糕，蛋糕口味和店面同样复古。

生日蛋糕早期只有贵族才有资格享有，现在大家都可以当贵族了，生日当天买个漂亮蛋糕庆祝。现在的生日蛋糕口味更多，造型也更新奇，所谓的造型蛋糕迎合了现代消费者注重蛋糕外形的趋势。相比朴实的传统蛋糕，造型蛋糕再怎么浮夸，还是少了老一代人传承古早味的故事。随着老师傅们一个个退休，经典口味蛋糕也只能留在旧情怀里。