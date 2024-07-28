手作福州蚝饼 咬一口意犹未尽

有近50年历史的白锡熟食中心不乏驰名老字号，包括福州蚝饼、砂煲饭、咖喱什菜饭和西式料理。这些美食传承几代人的烹饪技艺，价格亲民，摊主和食客的亲切互动，散发浓浓人情味。

惹兰勿刹大路上的白锡熟食中心（Berseh Food Centre）建于1975年，是该区居民寻找美味道地小吃和传统美食的首选。

熟食中心里的66个熟食摊位分布在两层楼，不乏驰名已久的老字号，许多摊位开业至今已有数十年，传承几代人的烹饪技艺和传统风味。

建于1975年的白锡熟食中心，里头的66个熟食摊位分布在两层楼。（邬福梁摄）

▲福州宝华蚝饼

摊位：#02-34

营业时间：上午10时30分至傍晚6时

福州蚝饼是逐渐消失的福州传统小吃。摊主年幼时帮外婆在“小坡三马路”（奎因街）巷子口推着木头车叫卖蚝饼，外婆退休后为了不让其手艺失传，因而开摊做起生意，一做便是30年。

多年来，这家福州蚝饼摊以独特风味和传统手作匠心吸引众多食客。一个个金黄椭圆的蚝饼（普通蚝饼每个$2.80；加料蚝饼每个$3.30）炸得外酥内软，以番薯粉、面粉、鲣鱼粉等调成粉浆，内馅则裹入鲜蚝、猪肉碎、虾仁、芹菜、葱等，配料丰富。福州蚝饼过去是用蛏来制作，但蛏货源难寻而改用蚝。刚出锅的蚝饼热腾腾，咬上一口，外层的花生和江鱼仔带有香脆的口感，内馅鲜嫩多汁，让人意犹未尽。此外，摊位还提供手工制作的福州鱼圆和肉燕，须提前一天预订。

福和小炒砂煲饭现点现做，以确保米饭和配料完美融合。（邬福梁摄）

▲福和小炒

摊位：#02-40/47

营业时间：上午11时至晚上8时30分（周末、周三休息）

摊位以砂煲饭和多种药膳汤品闻名。个人偏好这里的砂煲饭（$8／$15／$20），米饭在砂煲中煮至喷香，配上嫩滑的鸡肉、腊肠和蔬菜，味道层次丰富。秘制酱汁是砂煲饭的关键，拌匀后不会太油或太甜，味道刚好。底层锅巴香脆且焦得恰到好处，配料也足够；其中鸡肉软嫩、腊肠香而不硬、咸鱼给整体味道添层次，还有青菜，正好是完美一餐。

每份砂煲饭都现点现做，以确保米饭和配料完美融合，达到最佳口感。除了砂煲饭，摊位还提供多种药膳汤品，如：山瑞汤、十全大补鸭汤、参鸡汤和莲藕排骨汤等。这些汤品不仅美味，也具有滋补功效，非常适合搭配砂煲饭或其他煮炒菜式享用。

Grandpa阿公西餐的鸡扒，搭配意大利面与日式马铃薯沙拉。（邬福梁摄）

▲Grandpa阿公西餐

摊位：#01-07

营业时间：中午12时至晚上8时30分

摊位招牌印着一个头戴牛仔帽的摊主照片，格外引人注目。摊主已当人“阿公”，所以给摊位起名“Grandpa”。拥有逾40年餐饮业经验的“阿公”曾涉猎娘惹、中、法、意、日、拉美等不同餐饮类型。阿公西餐于三年多前创立，以家庭风味的西式料理吸引众多食客，特色菜式包括鸡扒、鱼扒和羊扒，价格亲民。特别推荐他们家的鸡扒（$9.50），搭配自制烧汁（brown sauce），十分好味。食客可以选择两样配菜，选项包括马铃薯泥、日式马铃薯沙拉、薯条、意大利面、煎蛋和米饭等。

大肥九经济咖喱什菜饭为食客提供价格实惠的家常杂菜饭。（邬福梁摄）

▲大肥九经济咖喱什菜饭

摊位：#02-59

营业时间：上午11时至晚上9时

杂菜饭是许多本地人想要吃得饱又不伤荷包的首选。这家杂菜饭摊以丰富菜肴和美味咖喱著称，多年来为食客提供价格实惠的家常杂菜饭，午餐和晚餐时段人龙特别长。杂菜饭价格透明，所有价格明码标价，二菜一肉$4.50、一肉一菜$4、两菜一鱼$7、一菜一炸鱼$6.50、三菜$3.50。摊主坚持不卖隔夜菜，每天一早就到摊位亲手准备所有菜式。新鲜食材不会骗人，每次光顾，都能让人吃出家的味道。摊主态度友善，一边忙碌一边与食客亲切互动，让人感受到浓厚的人情味。

▲白锡熟食中心（Berseh Food Centre）

地址：166 Jln Besar S208877

邻近地铁站：惹兰勿刹地铁站