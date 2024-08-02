欧式烹饪邂逅亚洲风味

同乐集团旗下的QĪN餐馆酒吧位于The Clan酒店的四和五楼。餐馆取名“QĪN”，是中文“亲”的意思，强调与亲人团聚和共餐的喜悦。

餐馆现任执行主厨楚卡诺夫（Maksym Chukanov）是奥地利人，曾在不同国家工作，拥有逾18年烹饪经验，也曾在多家米其林餐馆工作。新菜单任其发挥，展现自我风格，以创意呈现料理。楚卡诺夫说：“每位厨师都有自己的个性，这体现在他们的食物中。不同菜系结合在一起，不仅基于厨师工作经历，还包括他们的味觉体验。”

餐馆新推出的午间和晚间套餐，是一场现代欧洲烹饪技巧与亚洲风味结合的味觉盛宴。

午间套餐开餐的自制牛奶面包，淋上椰糖釉后烘烤至金黄色，外表酥脆，内里柔软，将打发的牛油轻轻抹在面包上，奶油般的质地迅速融化在温热的面包上，散发出诱人甜香与浓郁牛油风味。

Petuna海洋鳟鱼肉质细腻，口感鲜嫩。鱼子酱点缀其中，不仅增添奢华质感，也带来微咸的爆浆口感，与鳟鱼的鲜美形成绝妙对比，脆爽的黄瓜粒也带来清新口感。

有机鸡蛋经过精心烹调，具丝滑口感。炸葱增添香脆口感与浓郁葱香之余，格鲁耶尔奶酪融化在蛋液中，散发出丰富奶香与微咸，使整道菜更加馥郁。松露片提升了整体的味道层次与奢华感。厨师在这道有机鸡蛋里将多种食材完美融合，每一口都是柔嫩、香脆、奶香与松露香的完美结合。

养殖红鲷鱼肉鲜美细嫩，经过精心烹制，外表金黄酥脆，内里多汁。搭配的烟熏马铃薯泥绵密顺滑，带有一丝烟熏香气，为整道菜增添深层次的风味。厨师巧妙地将咖喱的辛香与鲷鱼的鲜美完美融合，层次丰富，口感和谐。

澳大利亚黑安格斯牛肉经过精心烹调，肉质鲜嫩多汁，外表微微焦脆，内里保持完美的粉红色。（餐馆提供）

品质上乘的澳大利亚黑安格斯牛肉，经过精心烤制，肉质鲜嫩多汁，外表微微焦脆，内里保持完美的粉红色。四川花椒带来独特麻香和微微辛辣，为牛肉增添一层复杂的风味。加入黑蒜，更是为这道菜增添甜美的深沉香气，与牛肉味相得益彰。喜欢这道主食，肉香、麻香、蒜香在口中交织，形成丰富层次感。

甜品既有红毛榴梿的香甜、酸柑的酸爽及香茅的清香贯穿其中。（餐馆提供）

甜点带有热带风味，既有红毛榴梿的香甜、酸柑的酸爽及香茅的清香贯穿其中，让人留下印象。

坐在四楼用餐，透过落地窗可俯瞰市中心的迷人景色。开放式厨房为食客提供视觉盛宴，食客还能直接看到厨师们备餐的过程。

午餐五道或六道菜品菜单，价格分别为每人$58++和$88++，佐酒配餐，每人多付$68++。晚餐时段推出的四道或六道菜品菜单，价格分别为每人$148++和$198++，佐酒配餐则须另付$98++。

地址：10 Cross Street Level 4 & 5 The Clan Hotel S048417

电话：69803535