一碗粥有不同吃法。除了广东式的煲粥、潮州“糜”，还有马来西亚流行的炒粥。

炒粥，是食阁档口丰香肉骨茶的招牌菜之一。除了巴生肉骨茶，丰香肉骨茶的菜单也有各种小菜，如干香田鸡、卤猪脚等。

炒粥有肉片、炸肉、肉碎等不同口味配料，可以接受猪内脏的话，推荐猪杂炒粥（$7.50）。配料有猪肝、大肠、粉肠、猪肉，还有猪油渣，内脏都卤得入味。

口感方面，和一般熟悉的粥品不同。广东人的煲粥，水米交融，入口绵密芳香。潮州人的“糜”，清而不浊，米粒分明，伴着米香在口中缓缓弥散；可以加入不同食材，或就白粥配小菜，各有精彩。而炒粥则是黏黏糊糊的，外观看上去不算有卖相。

它虽不吸睛，但味道十足，入口镬气满满，让人一口接一口。秘诀在于，先用上汤熬制粥品，然后以猛火迅速兜炒，厨师掌控火候训练有素，盛入砂锅里，热腾腾上桌。

创办人洪忠翰（39岁）是在疫情期间投身餐饮业的，他从马来西亚来新加坡工作，因疫情无法回国，想念家乡菜而创业。短短三年，丰香肉骨茶发展不俗，现在于怡丰城和百汇广场等的大食代（Food Republic），以及宏茂桥城（AMK Hub）的Kopitiam开业，共有六个营业地点。

丰香肉骨茶的国庆套餐主打新加坡人喜爱的咖喱鱼头。（受访者提供）

配合新加坡国庆，丰香肉骨茶从即日起至8月31日，在指定分店举行促销。新加坡式咖喱鱼头、猪扒煎蛋、炒芥蓝和两碗饭，售$28.80。

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