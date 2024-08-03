叶晓虹：网红食物 昙花一现

网红食物的兴起和消退既反映了现代消费文化的快节奏和多变性，也展示了市场竞争的激烈与残酷。

在社交媒体盛行的今天，网红食物的出现频率和速度越来越快，许多食物在短时间内爆红，吸引食客争相打卡，但随着另一股新潮流的掀起，不少网红食物终将渐渐淡出人们视线，成为“昙花一现”的过往。

近来在社媒上很夯的啦啦煲，以新鲜蛤蜊为主料，加上特制汤底，因其鲜美的口感和诱人的卖相迅速走红。网红友人说，许多摊主出钱邀他拍视频介绍啦啦煲，他拍了第一支，很快就有更多啦啦煲摊主主动联系，他因而发现本地在短时间内至少开了10多家啦啦煲专店，数字令人惊讶。然而，啦啦煲是否能像它的热度一样持久，仍有待观察。

回顾过去，许多曾经爆红的网红美食已逐渐淡出人们视线。先说几年前风靡一时的脏脏包，这种外表沾满巧克力粉、咬上一口满嘴“脏”的面包曾一度成为社媒上的热门话题。尽管初期广受欢迎，但过了一阵子，人们的新鲜感逐渐消退，脏脏包也逐渐退出烘焙面包店与咖啡座。

彩虹蛋糕以其绚丽多彩的外观在社媒上迅速蹿红。每一层蛋糕染成不同颜色，切开后呈现如同彩虹般的视觉效果。然而，除了外观上的吸引力，这种蛋糕在口味上并无太多特别之处，导致其热度未能持久。

还记得冠病疫情期间，一度风靡碌碌。因为新马边境关闭，国人不能如常到马国吃碌碌，导致本地当时就开了许多碌碌店。然而，随着疫情的缓解和餐馆的重新开放，碌碌的热潮也逐渐退去。

尽管许多网红美食昙花一现，但也有一些食物凭借其独特风味和品质，成功在市场上站稳脚跟，成为经典，例如起源于台湾的手摇珍珠奶茶早已超越网红美食的范畴，成为全球广受欢迎的饮料。Q弹的珍珠、浓郁的奶茶，再加上各种口味的变化，成功虏获消费者的心。无论是街头巷尾的小店，还是高档商场的茶饮品牌，都推出具有各家特色的珍珠奶茶。椰子奶昔以其健康和多样的配料同样赢得众多食客喜爱，不仅美味可口，还有清凉解暑的效果，成为本地热销甜品之一。

网红食物的爆红往往伴随着社媒的推广和年轻消费者的追捧。然而，能否长久留存在市场上，关键在于其是否具备持久的吸引力和独特的风味。在这个信息爆炸的时代，食物品质、创新，以及与消费者的情感联结，将决定其能否从昙花一现转变为长久不衰。

网红食物的兴起和消退既反映了现代消费文化的快节奏和多变性，也展示了市场竞争的激烈与残酷。尽管许多美食在短时间内受到热捧，真正能够留下来的，往往是那些经得起时间考验，拥有独特魅力的美食。