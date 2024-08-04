60多年老秘方　美味米暹甜辣酸

卖的都是庶民熟悉的粉面粥品，不论是米暹、卤面、椰浆饭或粥品，这些勤勤恳恳的业者用时间与精力，琢磨食物的味道，确保在摊位前排队的食客，吃到的都是食物该有的味道。

崇文熟食中心（Chong Boon Food Centre）

地址：Blk 453A Ang Mo Kio Ave 10 S561453

邻近地铁站：宏茂桥站

崇文熟食中心建于1979年，有28个熟食摊位。（李姿仪摄）

宏茂桥有九个熟食中心，这应该是其他地区居民很羡慕的吧！崇文熟食中心和第409座的德义熟食中心在同一条街上，相隔不到两个巴士车站。两个熟食中心都建于1979年，不过前者比较小，只有28个熟食摊位。崇文熟食中心2024年3月开始装修，5月中才重新开业，大多数食客熟悉的摊贩都有回归。

据观察，一些摊位接近午餐时间就开始见人龙，如永薪肉脞面和鱼丸面、宏茂桥卤面和叻沙、453鱼汤、财记炸鱼汤和新记鸡饭。摊位所售卖的食物雷同，细心发掘，会有小惊喜。

快乐熟食

摊位：#01-96

营业时间：上午4时至下午1时（周一和二休息）

快乐熟食是这个熟食中心的第一代，如今高龄80的摊主则是第二代经营者。他曾在两年前做心脏搭桥手术，当时米暹摊位由太太和姐妹经营，休息半年后，老顾客都很高兴看到他“重出江湖”。

记者喜欢只卖一种食物的摊位，代表这道食物足以一味走天下。老板凌晨12点半就起身，一点多到摊位熬煮汤汁和准备配料，清晨4点半开始营业。汤汁秘方是他父亲60多年前从他人手中买过来，接近印度版本。加了椰浆，还有相当浓的豆酱味，不会太酸，倒是甜和辣味比较多，更丰富浓郁。

米暹一份从$3.50至$5，米粉分量相当多。摊主夫妇年纪大了动作会比较慢，不过负责下单和收钱的老板娘很亲切，就像活招牌一样，顾客买得开心、吃得快乐。

缤纷经济米粉有卖较少见的糯米饭。（李姿仪摄）

缤纷经济米粉

摊位：#01-03

营业时间：上午6时至下午4时（休息日不定）

和大多数卖椰浆饭和经济米粉的摊位一样，这里的招牌也是放了许多食物的照片，让人一时感到眼花缭乱。椰浆饭一份$3.50，主食有鸡翅膀、鸡扒、自制五香和炸鱼。咖喱饭套则从$4.50起。

早餐还有炒经济粉面，在一众粉面当中有一样比较特别的，那就是糯米饭（$2或$3）。煮糯米饭本来就比较费工，这家的软粘度刚好，不会太过生硬，或是一大团粘在一起，还有标配花生江鱼仔。摊位有这么多菜肴，当然要加几样，例如自制五香、芋头糕（有炸和蒸两种）、阿渣（achar）、春卷、咖喱鸡等。手工咖喱卜一个$1，可以顺带打包几个。

宏茂桥卤面·叻沙的卤面卤汁浓稠度刚好。（李姿仪摄）

宏茂桥卤面·叻沙

摊位：#01-07

营业时间：上午6时至下午2时（周三休息）

摊位名字很直白，就卖卤面和叻沙。两种食物风味截然不同，却摆在一起卖，偏偏口碑都不错，让记者很挣扎。好吃的卤面难找，这里的卤汁不会太浓稠，还带有卤香。五花肉选用少肥多瘦的，还有五香和卤蛋等。最重要是加上大量香菜，混合在一起味道很好。

叻沙有血蚶、鱼饼和豆卜等，最后撒上咖喱叶，汤汁浓郁带椰奶香。摊位从早餐时段开始就有排队的人龙，记者发现，很少人会两种食物都点，卤面和叻沙的爱好者几乎对半。两种食物都有$4和$5两种价格选择。

家好品粥的“全家福”食材丰富。（李姿仪摄）

家好品粥

摊位：#01-03

营业时间：上午6时至下午2时（无休）

老板娘从2003年开始卖“妈妈的味道”的粥品，果然是很有朴实无华的家常味。粥底不属广式特别绵密那种，仍见米粒但不失香滑。很难得还有$2.50的粥品，虽说是花生粥，有加油条和炸葱，一碗入肚也很暖胃。猪什粥、鸡丝粥和鱿鱼粥都是$3，在百物高涨的现在实属难得。

记者点了一碗“全家福”（$5.50），很好奇里头有什么好料，捞一捞有猪肉、鸡肉、鱼肉、鱿鱼、花生、鸡蛋和皮蛋，果然是所有食材都用齐的“全家福”。只是，一碗粥里太多好料有点吃不消，下回会点一或两种食材的，好好细品粥和个别食材之间擦出的花火。