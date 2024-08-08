蓝瓶咖啡礼品店登陆狮城

美国精品咖啡连锁店蓝瓶咖啡（Blue Bottle Coffee）将在狮城开设首家东南亚商店。

和日本、韩国的首家蓝瓶咖啡不同，这家店以店中店形式经营，主打品牌礼品，将设在8月27日于来福士城购物中心（Raffles City Shopping Centre）开业的日本百货Lumine狮城新店内。

Lumine新店面积达7000平方英尺，内设多家店中店，如Beams和United Arrows等日本流行服装品牌。即将在狮城开业的蓝瓶咖啡商店以礼品为主，只售卖蓝瓶咖啡系列商品，包括即溶浓缩咖啡、饮具和泡制咖啡配件。除了商品外，蓝瓶咖啡还将推出咖啡工作坊和策划展览，细节待接近开业时公布。

蓝瓶咖啡在狮城的商店以商品为主，包括饮具。（蓝瓶咖啡提供）

蓝瓶咖啡狮城商店以礼品为主，售卖即溶浓缩咖啡等系列商品。（蓝瓶咖啡提供）

蓝瓶咖啡在精品咖啡界独具一格，由单簧管演奏家詹姆斯弗里曼（James Freeman）于2002年创立。他厌倦了市场上过度烘焙、不够新鲜的商业咖啡，于是将自己烘焙的新鲜咖啡豆拿到附近的农贸市集售卖，并且以他认为最理想的方式提供手冲咖啡。

随着摊位前排起长队，蓝瓶咖啡的故事由此开始，2010年于纽约市开设第一家营业据点。2017年，雀巢公司收购了蓝瓶咖啡大部分的股份，蓝瓶咖啡现在是雀巢公司旗下一家连锁咖啡公司，总部位于美国加利福尼亚。它的特点是专注于单一产地咖啡，以优质咖啡调制工艺著名。这家时尚的加州咖啡连锁店目前在世界各地都有逾百家分店，亚洲方面，这几年先后在日本多个城市、韩国多地、香港和上海开设分店。