榴梿甜点 外酥内绵妙不可言

这个榴梿季节，到本地知名榴梿甜品咖啡座Ms. Durian，享用精致的本地风味早午餐和榴梿甜品。

即日起至10月31日，Ms. Durian推出三款榴梿限定新品，分别是猫山王榴梿咖椰吐司、“丑怪的”榴梿蛋挞及猫山王榴梿咖椰酥皮泡芙。

猫山王榴梿咖椰吐司，吐司烘至金黃酥脆，夹入牛油、咖椰及榴梿茸，口感外酥内软，十分好味。（商家提供）

猫山王榴梿咖椰吐司（$12）灵感来自国民早餐咖椰吐司。店家自制的传统咖椰，搭配浓郁芳香的猫山王榴梿，夹在金黄酥脆的面包中间，味道竟然如此搭配，令人一试难忘。

“丑怪的”榴梿蛋挞内馅是顺滑细腻的榴梿奶油，酥皮则是由优质牛油手工揉制而成。 （商家提供）

“丑怪的”榴梿蛋挞（每个$4）蛋奶相融榴梿香四溢，层层挞皮酥不可言。内馅是顺滑细腻的榴梿奶油，酥皮则是由优质牛油手工揉制而成。

猫山王榴梿咖椰酥皮泡芙（每个$3.60），以酥脆细致的泡芙皮包裹着浓郁的榴梿咖椰奶油。这款甜点结合多层次的口感和榴梿的丰富风味，让每一口都充满惊喜。

除了榴梿甜点，Ms. Durian还售卖现开新鲜榴梿和400克盒装榴梿，包括精选顶级品种如猫山王和金凤（或当季限量品种）。

咖啡座不仅有甜点，菜单也包括许多富有本地风味的咸食，例如：叁峇巴当黄姜饭（$20）、手工鸡肉沙爹（$15.50）、黑胡椒螃蟹酸面包（$28)，以及虎虾干叻沙（$22）。试吃的虎虾干叻沙采用自制叁峇酱，配上香辣干粗米粉与鲜美虎虾，别有一番风味。

榴梿派对上将有专人现开新鲜榴梿。（商家提供）

首办榴梿派对

8月8日至11日，Ms. Durian将与City Square Mall首次联办榴梿派对（成人$68／儿童$30.44），场上也将举办新品发布。榴梿派对在City Square Mall一楼室外举办，分别在傍晚6时、晚上7时30分和晚上9时举行。购票者除了可享受60分钟无限量榴梿自助餐，包括来自马来西亚的顶级猫山王榴梿，还能品尝到新推出的猫山王榴梿咖椰酥皮泡芙和“丑怪的”榴梿蛋挞，以及Ms. Durian猫山王榴梿冰淇淋。此外，还有新鲜椰子完美平衡榴梿的浓厚风味。门票可于8月8日前通过Eventbrite购买或上网bit.ly/4fwRLXg。

Ms. Durian与City Square Mall首次联办榴梿派对，购票者可享受60分钟无限量榴梿自助餐。（商家提供）

地址：11 Kelantan Rd Jln Besar S208604

电话：69620057