秀外慧中椰糖椰丝绿蛋糕

椰丝糯米糍（Ondeh-ondeh）是东南亚传统甜品，主要由糯米粉制成的小球，内有椰丝馅，外裹椰丝。口感柔软，咬开时椰糖馅料会在口中爆浆，带来甜蜜的惊喜。近年，椰丝糯米糍被融入各种创新甜点中，其中最受欢迎的当属椰丝糯米糍蛋糕。

第一次尝试居家烘焙品牌Phabtreats by F.A的Ondeh Bites蛋糕是在几年前，好友抢单订到我家。试吃后发现，这款椰糖椰丝绿蛋糕既有创意又具本土风味，最重要的是它甜而不腻，口感柔软湿润，每一口都能尝到椰糖和班兰叶的独特香气，吃起来丝毫不觉负担。

浅绿色的蛋糕给人一种简单清新的感觉，每个6英寸的Ondeh Bites蛋糕可切成16块，方便与亲友分享。（叶晓虹摄）

甜度可选

Ondeh Bites蛋糕的内层，由马六甲椰糖、椰丝与蓬松的班兰味戚风蛋糕相互搭配组成，外层铺上一层轻薄奶油后再撒上满满的新鲜椰丝。浅绿色的蛋糕整体给人简单清新的感觉，每个6英寸的Ondeh Bites蛋糕（$27+）切成16块方状，方便与亲友分享。若要款待亲友，可选择11英寸大（$58+）的，一个可切成64块。若要订购一整个蛋糕庆生，店家也推出6英寸（$36+）或8英寸（$57+）的Ondeh全蛋糕，有圆形或方形供选择。

值得加分的是，居家烘焙师在蛋糕的甜度上拿捏得当，既保留了甜点应有的甜美，又不会过于腻人。订购时，还能选择甜度，满足不同食客对甜度的要求。

Ondeh Bites蛋糕的内层，由马六甲椰糖、椰丝与蓬松的班兰味戚风蛋糕相互搭配组成，外层铺上一层轻薄奶油后再撒上满满的新鲜椰丝。（叶晓虹摄）

把蛋糕切开，蛋糕的绿色和白色层次分明，搭配椰丝和马六甲椰糖，带来层次丰富的味觉享受，视觉上也同样赏心悦目，很适合作为下午茶，配茶或咖啡享用。

Phabtreats by F.A（IG帐号@phabtreatsbyfa）是马来穆斯林同胞Fizah和Ahpen于七年前创立的居家烘焙品牌。店家2023年在IG发布贴文指自己经过深思熟虑，决定重回职场，不再全职经营网店，改在周末才接单制作蛋糕。

想要预订Ondeh Bites蛋糕，可通过phabtreatsbyfa.cococart.co，每个星期日中午12时开放预订，额满截止。