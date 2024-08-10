从食材到空间　美食与情调兼具

三家餐馆三种不同用餐体验。从希腊和地中海进口各类海产和蔬果，现点现吃是新开希腊餐馆特色。小印度迎来星厨坐镇的休闲意式餐馆，专攻各式意面，且装潢带意大利小镇风情。韩式餐馆则特辟私密用餐区，让食客聚餐更自在。

新鲜冰镇海产，现点现吃；星厨坐镇的休闲意式餐馆；开辟私人餐区，餐馆中的餐馆概念，给食客惊喜。本周《美食周记》记者分享三家新餐馆的不同用餐体验。

希腊料理品鲜美食材

新加坡的希腊餐馆不多，新加坡滨海湾金沙7月底新开的希腊餐馆estiatorio Milos让人有所期待。

这是由餐饮企业家名厨Costas Spiliadis所创办的连锁餐馆，在美国纽约、阿联酋迪拜等城市已开设10家，有45年历史，现在第一次在亚洲开业。

特色是餐馆摆设各类新鲜海产和蔬菜水果，都是从希腊和地中海地区进口的。单是鱼类，就超过15种不同品种，有fagri（地中海鲷鱼）、鲈鱼、石斑鱼等。

盐焗鱼，让肉质保持鲜美多汁，服务员在餐桌边现场敲碎盐块取出鱼肉分盘。（餐馆提供）

食客入座后，可到食材摆放区挑选想吃的鱼类，一般吃法有三：日本刺身可新鲜享用，或烧烤或盐焗。

品尝的盐焗鱼果然是亮点，试吃当天和另四名饭友共享stira鱼，服务员在桌边现场敲碎盐块取出鱼肉分盘。盐焗的优点是，盐壳能留住鱼肉水分，吃起来肉质饱满，无需复杂调料，搭配橄榄油和柠檬汁享用即可，清新迷人。

炸脆夏日南瓜和茄子薄片，爽脆可口。（餐馆提供）

餐馆的菜肴适合多人享用，比如招牌前菜炸脆夏日南瓜和茄子薄片（$45++），层层铺叠，中间是小黄瓜优格蘸酱tzatziki。

番茄沙拉（$38++），属传统希腊式沙拉，无论是主角番茄，还是搭配的黄瓜、灯笼椒、洋葱或橄榄，每一口咬下去都感觉清新。搭配了特级橄榄油和海盐提味，让舌尖领略地中海风情。

龙虾宽意面，和一般意大利口味不同，海鲜味更浓郁。以龙虾浓汤和番茄酱烹制面条，龙虾是清蒸的，因生产于冷水海域，肉质更肥美。

番茄沙拉是传统希腊式沙拉，吃的是食材的鲜味，搭配特级橄榄油和海盐提味，充满地中海风情。（餐馆提供）

地址：2 Bayfront Ave B1-48 The Shoppes at Marina Bay Sands S018972

电话：66889977

网址：www.marinabaysands.com/Milos

星厨坐镇休闲意式餐馆

小印度一带新开的意大利餐馆Locanda主打意大利面，是米其林一星餐馆Buona Terra的休闲姐妹店，菜单由星厨Denis Lucchi设计。餐馆设计宛如意大利小镇餐馆，别具风情。

Locanda餐馆地点位于小印度，设计却宛如意大利小镇餐馆，让人有身处外国的感觉。（餐馆提供）

值得一试的意大利面包括：红酒章鱼肉酱和刺山柑（capers）的细长肋纹壳意面malloreddus（$28++）、番茄螃蟹柠檬细宽面tagliolini（$28++）、香菇牛肉酱宽蛋面（pappardelle）等。如果约多名朋友聚餐，可直接选海鲜意面（$118++）共享。

不妨添加前菜乳酪榛果意大利面包佛卡夏（focaccia，$18++），搭配松露蜂蜜和松露片，是经典意大利口味。主菜烤秘制伊比利亚猪肉（价格为 $39++），蘸自制青苹果酱，酸酸甜甜很开胃。

两人以上用餐，可以选分享菜单，餐馆配好四道菜，每人收费$78++。周末也有早午餐。

多人一起用餐，建议选海鲜意大利面共享，材料丰富。（餐馆提供）

地址：109 Rowell Road S208033

电话：96192691

网址：locanda.sg

韩式餐馆新增私密餐区

另一名星厨也推出新概念，米其林一星的摩登韩式料理餐馆Nae:um为庆祝成立三周年，创办人兼主厨韩锡炫在餐馆二楼增设新餐区。取名Hideaway，这个餐区以私厨概念为基础，让食客在个人私密空间用餐或庆祝特别日子，也适合商务聚会和小型活动。

精致摩登韩式料理餐馆Nae:um新增设私密餐区，适合小型节庆活动或商务聚餐。（餐馆提供）

用餐环境宛如居家，有开放式厨房和小客厅，餐区可接待最多14名食客。

食物方面，可品尝的独家菜式包括：炭烤伊比利亚猪肉配松果的韩式薄饼卷（milssam）、韩式风味samhap的牛肉龙虾组合等。午餐从每人$168++起，晚餐每人$228++，预订餐区最低消费为$1800++。

韩式风味牛肉龙虾组合，是Hideaway的特设菜式之一。（黄亿敏摄）

地址：161A Telok Ayer Street S068615

电话：88305016

网址：www.naeum.sg/hideaway