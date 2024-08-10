蕨饼软糯爽口　蕨饼饮料醇香

日本超人气知名甜点品牌Tororitenshi no Warabi-Mochi最近登陆狮城，它在日本拥有上百家门市，主打传统日式甜品蕨饼（warabi mochi）。

蕨饼由蕨粉制成，口感类似麻糬，又比一般麻薯更软嫩清爽，融化的质感不黏口，是日本具代表性的甜点之一。

本地的Tororitenshi no Warabi-Mochi特别跟日本第一茶品牌伊藤园（Ito En）合作，使用其优质抹茶制作抹茶蕨饼甜点和饮品。推荐这家甜点店的三款蕨饼：原味块状蕨饼搭自制黑糖酱、球状的抹茶蕨饼配雪糕和日本红豆泥，还有新鲜制作的抹茶蕨饼配日本白玉丸子（糯米丸子）和日本红豆泥。三款蕨饼的口感同中有异，球状的抹茶蕨饼较多弹牙的韧劲；新鲜制作的抹茶蕨饼偏黏滑柔软；原味块状蕨饼则介于前两者的中间，软糯爽口。建议选配有一壶伊藤园绿茶的蕨饼套餐，享用清新淡雅的绿茶香。

Tororitenshi no Warabi-Mochi的原味块状蕨饼搭自制黑糖酱。（餐馆提供）

Tororitenshi no Warabi-Mochi的新鲜制作抹茶蕨饼配日本白玉丸子和日本红豆泥。（餐馆提供）

蕨饼的一大亮点是配有严选的黄豆粉，富有浓郁细腻的豆香味，沾满黄豆粉的蕨饼，美味更上一层楼。

百搭的蕨饼，单吃已经美味，跟日式布丁搭配又是另一番滋味。

蕨饼搭日式布丁，细滑可口。（餐馆提供）

配有蕨饼的抹茶拿铁，多层口感。（餐馆提供）

除了吃蕨饼，还可以喝蕨饼。甜点店有一系列加入蕨饼的咖啡、茶、牛奶、酸奶和苏打饮品，包括抹茶拿铁、牛奶桃子，还有用新鲜水果制作的牛奶芒果、牛奶草莓、酸奶草莓、草莓苏打和桃子苏打。这些饮料加了滑溜的蕨饼，如同加了珍珠的泡泡茶，更丰富多层，饱足感十足。抹茶拿铁和酸奶草莓口味较讨喜，前者醇香略带微苦，后者有草莓独特的酸甜香气。

此外，有Parfait雪糕系列，可以选草莓、葡萄或芒果等口味，还配有日式威化饼做成的粉红小熊点缀。