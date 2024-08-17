咖喱面 风味各异浓香不减

咖喱面不单只有一种，从西马的怡保、东马的砂拉越、北马的槟城到泰北，都有各具特色的咖喱面，风味都在业者对食材与汤底的掌握里。每一碗咖喱面的香气与色泽，总会教人猛吞口水。

国人所熟悉的咖喱面，应该是浓郁汤底，配上白斩鸡、马铃薯、豆卜和黄面条，如福海（芳林） 咖喱鸡面和亚王咖喱鸡米粉面。

椰浆配搭咖喱的南洋风味，不同地区有各自的版本。飘洋过海来到新加坡后，它们在口味和食材上有所改变，不过仍是浓香顺滑、回味无穷。

泰北金黄鸡蛋面加烤鸡

Khao Soi是泰国北部著名美食之一，由咖喱汤和鸡蛋面组合成的地方小吃，据知是从中国云南流传至泰北。这款面食在清迈非常普遍，有人直接称它为“清迈面”；它呈现漂亮的金黄色，也称“泰北金面”。

新加坡的泰国美食处处，但售卖泰北料理的不算多。曾多年登上新加坡“必比登推介”（Bib Gourmand）名单的Un Yang Kor Dai（意思“什么都可以”），位于泰国考艾（Khao Yai）的总店是一家大型社区餐馆。

Khao Soi是一面两食的泰北面食，Un Yang Kor Dai版本加了招牌烤鸡。（陈爱薇摄）

餐馆保留了Khao Soi（$16.90）的最大特色，那就是除了咖喱汤内的鸡蛋面，表层还撒满油炸鸡蛋面。两种面条吸收咖喱汤后，回馈给食客一软一脆的口感。其他配料有生洋葱、腌酸菜和香菜等。咖喱汤看起来蛮重口味，但椰浆不算太浓，而且只是微辣。

这道面食包括餐馆的招牌泰国东北风味烤鸡。烤鸡以白胡椒和香菜等腌制，烤得芳香入味，多汁不干柴。

清迈的Khao Soi简单美味，一般会加鸡腿。（陈爱薇摄）

记者在清迈尝过这道面食，约50泰铢（约新元$2）。当地多是加一个鸡腿，咖喱汤清淡，吃起来很舒服；分量不大，不知不觉吃完了还想再来一碗。也有加猪肉片和猪肉碎的选择。

地址：57 South Bridge Rd #01-02 S058688

电话：67878575

加鸡肉叉烧的海鲜咖喱汤

Masala Curry Mee的自创版本咖喱面食材多，咖喱汤风味足。（陈爱薇摄）

知名化妆师吴天诺（Tinoq Russell Goh）和造型师曾凌彰（Dylan Chan）也是私厨。他们经营的私房菜馆Pasir Panjang Boy，最让人津津乐道的是等候名单长达两年。两人2023年在庙弯（Beo Crescent）熟食中心内开设主打印度香料饭的“Masala Canteen”，2024年中在附近合乐路熟食中心再开“Masala Curry Mee”。

Masala Curry Mee的手绘菜单，有卖咖喱面和虾面。（陈爱薇摄）

新加坡有几家售卖怡保咖喱面的食肆，这家的风格介于怡保和砂拉越之间。怡保咖喱面以鸡汤为基底，较浓郁，配料有鸡丝、烧肉、叉烧和长豆等。砂拉越叻沙的配料有鸡丝、煎蛋饼丝、豆芽和虾，汤底以辛香料、鸡肉和虾头等熬制。Masala Curry Mee（$6起）汤底以海鲜熬制，有辛香料作为底蕴，尝起来鲜美且不单薄。记得挤一些酸柑汁提升风味。

鸡肉叉烧和炸饺是自制的，还加入薄荷、九层塔、豆卜、豆芽和鸡蛋，所以这一碗面食很丰盛。

可选择河粉、米粉或黄面条。员工推荐河粉，更贴近怡保咖喱面吃法。河粉不像米粉急速“吸汁”，咖喱汤会依附着河粉，是不错的选择。

地址：22A Havelock Rd #01-01 S161022

延伸版槟城白咖喱面

爱人茶餐厅的白咖喱面，端上桌时的咖喱汤已是红汤。（陈爱薇摄）

北马的咖喱面接近新加坡的叻沙，不过配料更多。槟城还有一款很受欢迎的白咖喱面，少放咖喱粉，所以呈现奶白色；加入一大勺参峇辣椒酱搅一搅，就成让人发馋的油红色咖喱汤。

金文泰有一家食物做得蛮道地的“南洋槟城茶餐厅”，同排另一个角落是同一个老板开的“爱人茶餐厅”（Island Cafe）。后者主打槟城白咖喱面，共有四款：海鲜、鸡肉、叉烧、猪皮（无血蛤$5.50，有血蛤$6.50），另有一款“包山包海”的特色白咖喱面（$12）。若没有说明选哪款面条，会是米粉掺黄面条。

槟城的咖喱汤是名符其实的白咖喱，“爱人茶餐厅”的端上桌时本身已带红油，不过整体味道还不错。鸡肉和叉烧选项是槟城所没有的。海鲜白咖喱面的配料比较接近槟城版本，有鱿鱼条和虾，再加豆卜、长豆、鱼饼和豆芽。记者点了看起来比较有趣的猪皮白咖喱面，猪皮得先在咖喱汤里浸泡至软，过一会儿再吃。

槟城版本的白咖喱面汤底奶白，还有本地吃不到的猪血。（陈爱薇摄）

在槟城的咖喱面，标准配料除了鱿鱼条和虾等，还有本地吃不到的猪血块，所以每次到访必来一碗。