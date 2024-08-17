世界三大牛品之一 西班牙Rubia Gallega牛肉慢烤出味

牛肉爱好者现在有多一个选择，新加坡首次进口西班牙牛肉。位于Alkaff Mansion的西班牙餐馆Una庆祝10周年，从8月16日起推出西班牙Rubia Gallega牛肉菜单。

菜单由Una餐馆顾问厨师西班牙米其林星级餐馆Hofmann餐馆主厨Diego Grimberg和Una主厨江劲石康，联手设计。这次由新加坡肉类进口商Meat Co.进口西班牙Rubia Gallega牛肉，并获西班牙驻新加坡大使馆支持。

Rubia Gallega是西班牙著名牛肉品种之一，与意大利皮埃蒙特的Fassone和日本宫崎县的尾崎牛Ozaki，被称为“世界三大牛”。

西班牙牛肉特点是肉质细腻，脂肪分布均匀。以自然方式饲养，牛只在广阔的牧场上自由放牧吃草。和日本和牛相比，西班牙牛肉的脂肪比较少，肉质紧实。根据资料，一般牛只约18个月大以后就可送往屠场，而西班牙牛肉是养至10岁以上才屠宰，肉味更浓郁，也更显珍贵。

Una餐馆的以传统asado烧烤法烹调西班牙牛肉，搭配杏鲍菇和南瓜泥享用。（餐馆提供）

西班牙人吃牛肉的方式是以传统烧烤asado烤制，把肉放在烤架上，厨师根据炭火热度火力上下升降烤架，炭火的烟熏香气，赋予肉类一股原始风味。这样的慢烤方式，形成外脆内软的口感，有助保持肉质多汁嫩滑。

在Una餐馆，江劲石康也以这个传统烧烤方式烹调，只以盐巴调味，烤至三分至五分熟。他认为，这是西班牙牛肉最好吃的熟度，切开肉排时，肉质有弹性，色泽呈深粉红色，口感扎实而不干柴。搭配杏鲍菇、南瓜泥配菜享用，牛肋排售价$138++，约四人份。

除了牛肉，餐馆的新菜单也选用其他西班牙食材，包括Moralejo羊肉和Cinco Jotas 5J伊比利亚火腿。餐馆于2023年获新加坡餐饮业协会所举办的RAS Epicurean Star Award的最佳地中海餐馆奖。

地址：10 Telok Blangah Green Level 2 S109178

电话：81268844

网址：www.una.sg