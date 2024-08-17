黄亿敏：从巴黎奥运说法式甜品

亿种美味

法国巴黎奥运会已落幕，在体育赛事的报道中，有一则场外美食新闻倒吸引了我——据知奥运村自助餐食物肉少量小，不受青睐，巧克力甜点却虏获选手们芳心，有选手拍摄短视频在社媒上走红。

挪威泳手克里斯蒂安森在社交平台TikTok上发布视频给选手村的伙食打分，以10分为满分，其中巧克力马芬蛋糕给了11分超高评价。他之后连发了超过10个创意视频，时而鼻子沾满巧克力，时而对着马芬蛋糕高唱情歌。

一些选手如我国泳手柯敬文也跟着拍摄相关视频，网友反应热烈。《纽约时报》跟上了热潮，分享相关食谱，人们可在家自己烘焙过个瘾。看到一些网络文章说，这则趣味新闻，是不是反映了法国人做甜点，还是最在行？

严格说来，马芬蛋糕不算法式甜点，它的名字虽然源自法语moufflet软面包，但我们现代人熟悉的甜食马芬属美式口味。不过，法式甜点向来有口皆碑，马卡龙、舒芙蕾、焦糖布丁、闪电泡芙等，即使不吃，单是外观赏心悦目。

法国甜点历史久远，据知法国皇室有专门的甜品师，许多流传至今的甜点，可丽饼、牛角包等，都从贵族皇室开始。现代法国甜点大师埃尔姆（Pierre Herme）则将马卡龙等甜点发挥极致，以可口的甜蜜攻略虏获食客芳心。法国甜点不只有华丽贵气的出身，通过甜点师的巧手，还讲究色泽、口味的搭配，宛如艺术品。

法国人有一种说法：好的甜点师会是好的厨师，但好厨师永远当不了好甜点师。甜点制作要求极其精准与苛刻，面粉或糖少了十克，或多了二十克，不只乱了食谱，还可能变了口味，最后甚至失败不成型。

我不擅长烘焙，即使用电子秤，也无法精准地称重量，肯定当不了好的甜点师。还好，新加坡有不少优秀的甜点师，擅长法式甜点，想吃的话，不乏选择。

现代甜点师懂得拿捏甜分，少糖低脂或通过搭配不同天然食材，发挥原材料天然风味。和注重健康的食客一样，我追求的是“甜点不会太甜”，Mad About Sucre甜点师陈琼椬选用有机无麸质面粉和无加工原糖制作甜点，整体味道轻盈。甜中带咸也合我味，在新加坡开Ami Patisserie的日籍甜点师荒见诚（Arami Makoto）为经典法式甜点上注入和风，拿手的泡芙（choux）以日式蛋酱取代法式奶油。

都说甜食悦人了，在甜点面前，我们和奥运选手一样，都想吃一口，提振心情，带来一股能量，在生活中继续冲刺。

IG: yimin.evelyn