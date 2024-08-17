传统甜品 精彩口味组合

在合家欢甜品店，可以尝到传统甜品的好滋味。

建议点“福禄寿”，即一组三小碗的甜品，一次吃到三种甜美风味。经典组合可搭配杏仁糊、核桃糊和黑芝麻糊。核桃糊口感细腻幼滑，富有浓厚的果仁味道。丝滑的黑芝麻糊，带有粘稠厚重的香气。比起黑芝麻糊，顺滑的杏仁糊更多的是清香，甜度温和适中，在众多糊类甜品中最出味。

合家欢甜品店的“福禄寿”，可选一组三小碗的甜品。（黄靖晶摄）

冷甜品中，浆绿（chendol）是招牌之一。浆绿粉条用新鲜班兰叶汁制作，呈现自然的淡绿色泽，口感较软绵，带有淡淡斑兰香，还有微微咸味。浆绿的椰糖香醇浓郁，搭配新鲜椰浆和绵密红豆，是最美味的解暑冰品。

杨枝甘露、龟苓膏和鲜奶燉蛋白等经典港式甜品，各自精彩。推荐比较不普遍的冷鲜奶燉蛋白，除了原味，还可以选择加上莲子或是红豆增添口感。

也有些较为少见的甜品，如广东传统甜品之一的莲子羹。莲子营养价值丰富，有养心安神之效，做成甜品后，羹浓味甜，莲子口感粉糯。

这里也不缺一般甜品店吃得到的选项，包括红豆沙、绿豆汤、黑糯米、芋泥、桃胶、姜汤汤圆等。红豆沙是必尝的人气甜品，富有陈皮清香甘甜的鲜明风味，甜而不腻。不要错过一些古早味甜品，如摩摩喳喳（bubur Cha Cha）和番薯汤。要是拿不定主意要吃哪一款甜品，不妨选个“双拼”口味，例如：核桃芝麻、杏仁红豆，或杏仁腐竹白果，都是很匹配的双口味组合。

如果想点小吃，有自制芋头糕可配甜品享用，一咸一甜的组合相当顺口。

地址：18 Sago Street S059017

营业时间：星期二至星期四，以及星期日，下午1时至晚上10时；星期五和星期六，下午1时至晚上10时30分