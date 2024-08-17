厨尊推新菜 吃出满足与感动

社企美食广场厨尊，推出多道新菜式，满足食客需求。这食阁聘用了80％的特需人士，在研发新菜式的过程，除了考虑食客口味，更要为特需员工创造一个简易的工作流程，确保他们在安全的情况下顺利完成制作步骤。对消费者来说，光顾厨尊除了满足口腹之欲，更让特需者从工作中找到尊严与自信。

位于文庆路69号的厨尊美食广场（Dignity Kitchen）最近推出新菜式，不仅以美味小贩美食吸引食客，更以其背后的社会使命深深打动人心。

作为本地首个由社企创办的美食广场，厨尊不仅为食客提供丰富多样的小贩美食，更为残疾人士和弱势群体提供宝贵的就业机会。

走进厨尊美食广场用餐，不仅满足味蕾，更让人感受到社会关怀的力量。在这里，80%的员工是特需人士，他们通过工作获得尊严和自信，食客在品尝小贩美食的同时，也在默默支持他们的成长与发展，使约200个家庭受益。

厨尊美食广场运营经理兼员工培训师蔡永成（左二）在厨尊美食广场工作近五年，主要工作包括策划菜单，确保员工能够胜任食物准备过程的每个环节。（特约黄暐捷摄）

厨尊美食广场运营经理兼员工培训师蔡永成在厨尊工作近五年，曾在多家酒店担任厨师的他，因裁员机缘来到厨尊工作。蔡永成的主要工作包括策划菜单，确保员工能够胜任食物准备过程的每个环节。他坦言，工作挑战不仅在于制定菜单、教授食谱，更在于培养和照顾这些特需员工。

蔡永成以极大的耐心和爱心，悉心指导员工，使他们在厨尊能够胜任工作，获得尊严和自信。这些年，他至少培训了100名员工。他笑说，许多特需孩子管他叫“爸爸”，让他倍感亲切。正是这样的情感联结，使厨尊不仅是一个工作场所，更像是一个大家庭。

厨尊美食广场共设有八个摊位，分别售卖马来椰浆饭、印度美食、水果罗惹、南洋咖啡茶水、瓦煲饭、海南鸡饭、面食及西餐。（特约黄暐捷摄）

厨尊美食广场共设有八个摊位，分别售卖马来椰浆饭、印度美食、水果罗惹、南洋咖啡茶水、瓦煲饭、海南鸡饭、面食，以及西餐。每个摊位都有各自特色，以满足食客的口味需求。在丰富多样的美食选择中，本地小贩美食占据重要地位。比如，经典的海南鸡饭以嫩滑的鸡肉和香气扑鼻的米饭闻名，而叻沙则以椰奶香浓郁的汤底和Q弹的粗米粉为特色，辛辣的口感令人胃口大开。

牛肉仁当黄姜饭以嫩滑牛肉仁当，搭配香气扑鼻的黄姜饭、阿渣，以及印度炸薄饼（papadam），色香味俱佳。（特约黄暐捷摄）

各摊位推出多道新菜式

为满足食客需求，厨尊美食广场最近在各摊位推出多道新菜式，每一道都经过精心研发，力求为食客带来全新味觉体验。牛肉仁当黄姜饭（$8.50），以嫩滑牛肉仁当，搭配香气扑鼻的黄姜饭，色香味俱佳。牛肉仁当的香辣口感与黄姜饭的清香相得益彰，让人回味。

面摊新增的叻沙酿豆腐，豆卜吸收了叻沙的浓郁汤汁，口感细腻顺滑。（特约黄暐捷摄）

叻沙酿豆腐（$7）豆卜吸收了叻沙的浓郁汤汁，口感细腻顺滑，辛辣与温润的完美结合使这道菜充满层次感。

炸鱼意面选用罗非鱼，外脆里嫩的炸鱼搭配酸甜番茄酱和Q弹意面，小朋友会喜欢。（特约黄暐捷摄）

炸鱼意面（$8）选用罗非鱼，外脆里嫩的炸鱼搭配酸甜番茄酱和Q弹意面，让人感受到意式风味与亚洲风味的碰撞。

售卖海南鸡饭的摊位首次推出鸡饭套餐。（特约黄暐捷摄）

新推出的鸡饭套餐（$7）延续了传统海南鸡饭的精髓，嫩滑的鸡肉、香气扑鼻的米饭，再配上特制鸡饭辣椒和一盘豆芽，确保每一口都能感受到浓郁的家常风味。

烧烤鸡腿意面（$8）以香烤鸡腿搭配意面和特制的香草酱，口感丰富，香气四溢。此外，厨尊也售卖蛋糕、甜点，如：玛芬（每个$3.50），为食客用餐体验增添更多选择。

菜式的研发过程中，不仅考虑到食客的口味需求，更注重为特需员工创造简单易学的工作流程。（特约黄暐捷摄）

这些新菜不仅在味道上追求极致，更是厨尊团队对社会公益事业的热情与关怀的体现。蔡永成透露，这些菜式的研发过程中，不仅考虑到食客的口味需求，更注重为特需员工创造简单易学的工作流程。摊位严禁使用明火烹煮食物，例如，炸鱼意面中的炸鱼就是采用电炉烹制，操作简便且易于控制，确保员工在遵循SOP的情况下能够顺利完成制作步骤。

每个经过22天系统培训的特需员工，可在专人指导下，遵循SOP顺利完成美食制作步骤。（特约黄暐捷摄）

厨尊美食广场融合社区温馨氛围，座位宽敞、灯光明亮，适合朋友聚会、家庭或个人用餐好去处。前来光顾的食客，不仅能享受到美味的食物，还能通过消费直接支持特需人士的就业和生活，为他们创造更有尊严的生活方式，传递社会正能量。

美食广场也定期举办烹饪工作坊和社区活动，旨在教育公众关于社会责任的重要性，并提供互动体验。在这里，你可以亲眼见证特需员工如何凭借自己的努力，制作出一道道美味佳肴。

食客不仅能享受到美味食物，还能通过消费直接支持特需人士的就业和生活。（特约黄暐捷摄）

地址：69 Boon Keng Rd #01 Red Building S339772

营业时间：上午8时至下午3时

电话：81897678