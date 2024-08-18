炭烤叉烧　皮脆肉嫩带焦香

超过50年历史的联邦弯巴刹与熟食中心翻新后特色依旧，为保留正宗口味，许多摊贩慢工出细活，包括现场烤制烧腊、老字号粥品和卤肉饭。饮料摊用慢磨机制作冷压蔬果汁，注重健康，价格亲民。

建于1969年的联邦弯巴刹与熟食中心在2023年底关闭进行翻新维修后，2024年初重新开业，环境整洁通风。熟食中心有超过30个摊位，从传统广东粥和火炭烧腊，到古早味卤肉饭，食物选择多样化；不仅受老顾客青睐，也吸食饕来尝鲜。

▲丰记传统火炭烧腊

摊位：#02-90

营业时间：上午11时至下午2时或售完为止

丰记传统火炭烧腊的前身是位于恭锡路的丰记咖啡店，以叉烧、烧肉、烧鸭和油鸡闻名。业主2021年结束丰记咖啡店生意后，休息了20个月后，在此经营丰记传统火炭烧腊摊位，引来许多老主顾和新食客一尝摊主拿手的烧腊。摊位在开摊前，已经有人龙排队，可见它的人气之旺。

这里的烧腊是摊主每天现场烤制，现做现卖，包括叉烧、烧肉和烧鸭。由于用火炭烧烤的工序较多，需要至少三四个小时的准备时间，单是烧腊的酱料就要用到四五种食材。

油亮的厚切叉烧烧得精巧，肥瘦相间、咸甜适中、香嫩多汁，咀嚼起来带有点焦香。烧肉肥瘦适中、皮脆肉嫩，一口咬下，脆皮和肥肉的双重美味口齿留香。

丰记传统火炭烧腊富有炭烤香气。（特约陈福洲摄）

▲鸿记粥

摊位：#02-89

营业时间：早上6时至下午2时

一碗香气扑鼻的粥，足以暖心暖胃。摊主卖粥一卖就是40多年，仍然坚持用长木匙搅拌粥四小时，耗时耗力烹煮，为了确保煮出传统广东粥的最佳风味。

这里有鱼生粥、鱼头粥和猪肉粥，每款粥的配料丰富，而且真材实料不加味精。猪肉粥配有猪肉丸、厚猪肉片和猪肝等，撒上青葱提味。鱼片粥的鱼肉给得丰富，几乎每一口都能吃到鲜甜鱼肉。经过长时间熬煮的粥口感浓稠绵密，加上食材新鲜，香浓顺滑的滋味令人回味。

猪肉粥口感浓稠绵密。（特约陈福洲摄）

鸿记粥摊主坚持用长木匙搅拌粥四小时，确保煮出广东粥的最佳风味。（特约陈福洲摄）

Asip Drinks鳄梨加香蕉果汁，浓郁香甜。（特约陈福洲摄）

▲Asip Drinks

摊位：#02-85

营业时间：上午10时至下午3时

这家饮料摊的特点是用慢磨机制作冷压蔬果汁。

摊主认为，一般果汁机在榨果汁时产生的热气容易破坏蔬果的营养成分，用慢磨机慢速挤压出蔬果汁较不会产生热气。冷压蔬果汁的价格亲民，单选一种水果从$2.50起。摊位也注明果汁不加糖，让食客喝了较没有负担。摊位前贴了写满不同蔬果汁组合的选择，比如有受欢迎的苹果、甜菜根和萝卜的组合，还有鳄梨和红毛榴梿是人气之选，或是果汁加益多，口味多姿多彩。推荐鳄梨加香蕉，浓郁香甜，喝了饱足感十足。

▲明昌古早味卤肉饭

摊位：#02-71

营业时间：上午10时至下午2时

近来，熟食中心卖卤肉饭的摊位越来越普遍。明昌古早味卤肉饭用家族食谱，专注烹煮卤肉饭，每天需要花超过两个小时腌制猪肉。

这里有四种选择：卤肉芋头饭；卤肉芋头饭套餐（加了豆腐和鸡蛋）；卤肉饭；卤肉饭套餐（加了豆腐和鸡蛋）。

卤肉饭用的是白饭，建议点卤肉芋头饭套餐，香气四溢的芋头饭可以吃到一块块松软的芋头，搭配卤肉一起吃，出奇匹配。卤肉淋上浓稠醇厚的卤汁，胜在咸甜比例恰好，口感软嫩、香而不腻。套餐的豆腐和鸡蛋皆卤得香浓入味，为卤肉饭加分许多。可以为卤肉饭加料，如猪皮、豆腐、卤蛋和包菜等，通透弹韧的猪皮是最佳选择。

明昌古早味卤肉饭的卤肉芋头饭套餐。（特约陈福洲摄）

联邦弯巴刹与熟食中心有不少传统美食。（特约陈福洲摄）

▲联邦弯巴刹与熟食中心（Commonwealth Crescent Market and Food Centre）

地址：31 Commonwealth Crescent S149644

附近地铁站：联邦地铁站（Commonwealth MRT，步行约12分钟）