位于实龙岗花园私宅区的意大利餐馆Baci Baci（意大利语意为“Kiss Kiss”）迎来开业12周年，8月星期一至四推出半价优惠。

资深主厨Alberto Dalla Vecchia曾在多个国家磨练厨艺，累积丰富国际经验。以山毛榉木柴炉新鲜烘烤的意大利披萨是招牌之一，新加坡首创的六种芝士蜂蜜披萨（$35）咸甜交织；卷饼造型的Submarine（$35）内裹两种芝士，表面铺番茄酱、火腿和开心果碎等。

六种芝士蜂蜜披萨是新加坡首创，咸甜交织。（餐馆提供）

意式海鲜炖汤（$33）以新鲜海鲜和蔬菜熬制，带番茄酸香。前菜有搭配番茄莎莎酱的炭烤地中海章鱼（$35），及汇集炸鱿鱼、墨鱼仔和鲜虾的综合炸海鲜拼盘（$33）等。

意粉选择多，有鸭胸酱宽面（$34）、凤尾鱼酸豆橄榄通心粉（$32）、烟熏培根意大利面（$32）等。阿根廷肋眼牛排（$54）以意式薄切方式呈现，炭烤樱花猪排（$46）烤至外层焦香。甜点有自制提拉米苏、搭配开心果雪糕的巧克力萨拉米（Salami），以及配以香草雪糕的熔岩巧克力蛋糕，都是$18。

餐馆在实龙岗花园私宅区内，以山毛榉木柴炉新鲜烘烤披萨。（餐馆提供）

即日起至8月31日，星期一至四凡消费满$80，每桌可享一份半价披萨或意大利面（部分指定菜品除外）。

▲Baci Baci

地址：27 Lichfield Rd S556847

电话：98207969