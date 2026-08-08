记者爱好猪血和鸭血，到槟城点咖喱面（类似本地叻沙）必加猪血（当地称为“猪红”）；在新山吃粿条仔时同样少不了它；到了台湾，麻辣鸭血是最爱。所以，今年4月听闻新加坡食品局允许猪血进口时，满心期待。

5月中，记者第一时间出席海底捞的媒体试吃会。在新加坡再次吃到猪血，感觉格外奇妙，仿佛终于尝到阔别近30年的“禁品”，心里还带着一丝窃喜。6月起猪血在超市上架，餐馆和小贩先后推出相关菜肴，多用它搭配麻辣汤底或用于砂煲料理，以浓郁风味衬托其细嫩口感。

莆田的香炸猪红，口味挺新鲜的。（餐馆提供）

乐牛（LeNu）新推出的猪血麻辣曲面，在Q弹劲道面条淋上麻、辣、鲜、香的汤底。探鱼七种经典配料的七宝烤鱼（毛血旺烤鱼），终于集齐“第七宝”猪血，重现地道重庆风味。莆田一口气出三道菜——春韭炒猪红、酸味粉丝猪红和香炸猪红；香炸猪红口味挺新鲜的，裹浆油炸，有点像猪血天妇罗。

小贩也不落人后，牛车水大厦熟食中心内的梁记炒粿条，将猪血块煎至双面微焦后，放在炒粿条上。麦波申路工业区的DLLM Lok Lok来个猪血串。一些鱼汤、卤鸭和粿汁摊位，也以猪血入菜。

记者近日原定品尝猪血菜肴，却因货源未到而三度延期。一些业者会强调“限量供应”“先到先得”，也有小贩特别在社交平台发文，宣布“货到了”的好消息，可见市场供应多紧张。这不仅因为需求旺盛，也与猪血保存期限短有关。

据了解，猪血在泰国东部北柳府邦克拉屠宰场处理并装盒后，保质期仅七天。从泰国运抵新加坡，再配送至餐馆和小贩手中，可供使用期限往往只剩寥寥数天。换言之，食肆必须在短时间内售完，否则只能报废，因此业者大多不敢大量囤货。

马国新山粿条仔搭配各种内脏，包括猪血块。（陈爱薇摄）

在“一血难求”的情况下，能吃上一块猪血感觉很珍贵。不少曾尝过猪血的人，可能会觉得如今的猪血风味较淡，口感像豆腐。相信这是因为猪血经过过滤、加热杀菌及冷藏等标准化处理，有效减少杂质和氧化，所以腥味较淡、质地更细嫩。

过去，猪血一般当天现凝现卖，未经过精细过滤，所以血红素和矿物质风味更明显，吃起来铁香和血香较浓郁，血块组织也较紧实和有弹性。

爱吃猪血的人，往往会追求那股浓郁味道；就像臭豆腐一样，爱它者总嫌“不够臭”。觉得吃得不过瘾的饕客，就越过长堤或搭趟飞机，到邻国寻找记忆中的滋味吧！