滋补汤品结合传统食疗智慧与慢火慢炖的烹饪工艺，提供现代人日常舒缓疲劳的简便养生方式。马来西亚知名药膳餐饮品牌汤师父在狮城开设新店，推出十多款药膳汤品。本地餐馆三盅两件为庆祝国庆，多道本地风味新菜限时登场，包括传统滋补汤品鳄鱼排骨炖杞子汤。

15款药膳汤滋补各不同

汤师父（Souper Tang）曾于2016年进军新加坡，在2019年退出市场，时隔数年后重返狮城。

餐馆有15款药膳汤供选择。招牌参鸡汤（$28.80起）精选整个鸡腿，搭配人参、干贝、花胶及香菇等食材慢炖，再加入黄酒与鸡精提味。这道汤品带有人参的草本清香，花胶经长时间烹制，释出胶原蛋白，汤质柔润浓稠，入口滑顺。香菇的菌香与鸡肉、干贝的鲜味层层交融，让整体风味更添立体感。

招牌参鸡汤人参香气浓郁。（餐馆提供）

花旗参黑蒜乌鸡汤（$28.80起）以花旗参、黑蒜与乌鸡熬制，有助补气养阴、增强免疫力；金牌猪肚汤（$28.80起）以猪肚、山胡椒、花胶等食材慢炖，暖胃驱寒；花胶金汤（$27.80）用花胶、干贝熬煮，可助美容养颜；明目鱼莲藕花生根助高汤（$33.80）以莲藕、花生根和带子熬制，明目鱼在中医食疗中，被认为具有养肝明目功效，适合经常用眼、视力疲劳者作为温和的食补食材。

金牌猪肚汤暖胃驱寒。（餐馆提供）

餐单除了汤品系列，还有多样化菜肴选择。茶花卤肉（$21.80）的卤肉以药材、秘制酱汁和乌龙茶叶慢火烹煮至软嫩，伴有黑芝麻馒头和清爽腌黄瓜。四季普洱香（$15.80）将普洱茶融入四季豆中快炒，带有淡淡茶香，口味偏家常，十分下饭。

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花旗参黑蒜乌鸡汤有助补气。（餐馆提供）

餐馆特别推出四道狮城独家菜肴。胶原蛋白花胶猪肚汤（$34.80）融合猪肚的肉香与花胶的胶质，丰润且温厚。猪肚软嫩中带弹性和韧劲，花胶吃起来软滑顺口，两者口感相辅相成。

茶皇虾仁（$18.80）以爽弹大虾跟茉莉茶叶一起快炒，为虾肉增添清新淡雅茶香。它的另一特点是底层铺满薏米，有别于一般配米饭的吃法，薏米与虾仁呈现出爽口与软糯的独特风味，整体口感更富层次。御膳自酿小酒锅（$21.80）以鸡腿肉、芋头、枸杞和花旗参熬煮而成，最后淋入花雕酒提味。清润素锦汇（$15.80）配有枸杞与白果，是一道较为清爽的炒菜。

▲汤师父

地址：252 North Bridge Rd, Raffles City Shopping Centre #B1-37 S179103

国庆限时新菜享61%折扣

三盅两件为庆祝国庆，推出六道本地风味限时新菜，包括叻沙虾球、咖啡焦糖小猪扒、酸菜炒猪红、娘惹亚叁八叔公鱼、鳄鱼排骨炖杞子汤和班兰黑糖布丁。限时菜单推出至9月30日，即日起至8月31日，可享有61%折扣。

三盅两件推出国庆限时新菜。（餐馆提供）

鳄鱼排骨炖杞子汤（$16.90）选用本地唯一鳄鱼养殖场农光行鳄鱼场（Long Kuan Hung Crocodile Farm）的鳄鱼肋排，支持本地生产者。鳄鱼炖汤每日慢炖四小时以上，加入南杏、北杏、淮山和北芪等，最后撒上枸杞增添一丝甜味。这道传统汤品清甜鲜美，带有淡淡草药香气，以其滋补功效备受推崇，尤其对呼吸系统健康有益。

鳄鱼排骨炖杞子汤用本地鳄鱼养殖场农光行的鳄鱼肋排烹制。（餐馆提供）

平日餐单有多款汤品选项，如招牌原只椰子炖乌鸡汤、虫草花炖赤肉汤、瑶柱淮杞炖乌鸡汤和淮山杞子参须炖鸡汤等。

▲三盅两件

网站：souprestaurant.com.sg