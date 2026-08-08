源自越南的著名精品巧克力品牌Maison Marou，进驻新加坡樟宜机场，开设首家海外门店。

品牌采用越南单一产地可可豆，打造出屡获国际大奖的顶级巧克力。每一款经典巧克力都标注产地与可可浓度，展现不同地区独特的土壤与气候风味。作为当地知名的“从可可豆到成品”（bean to bar）高端手工巧克力品牌，它曾被《纽约时报》赞为“你从未尝过的最佳巧克力”。

Maison Marou采用越南单一产地的可可豆，制作精品巧克力。（品牌提供）

为庆祝狮城门店开幕，品牌特别推出多款本地限定巧克力。亮点是三款单一产地巧克力棒：法式咖椰吐司黑巧克力55%（$17.20）向本地经典的南洋早餐致敬；椰糖黑巧克力55%（$15.10）融合椰糖特有的深邃烟熏甜香；咖啡米香黑巧克力44%（$17.20）融合新加坡Kopi的深沉焦糖香气，搭配脆香爆米粒，层次丰富。

此外，品牌推出三款独家礼盒：班兰与热带水果小方块巧克力、花生辣椒姜味牛轧小方块巧克力，以及番石榴裹65%黑巧克力。

Maison Marou秉持“做好事，尝好味”的理念，以单一产地越南黑巧克力闻名，涵盖越南南部六大可可产区，每一块巧克力都讲述独特风土与真实风味。品牌亦以“越南风味”系列，展现当地水果、坚果与香料之美。成立15年来，它已获得50项国际大奖，其中Ca Phe Sua巧克力棒在2025年荣获法国美食大奖“全球最佳巧克力”。

▲Maison Marou

地址：Singapore Changi Airport Terminal 1 Departure Hall #02-K26 60 Airport Blvd S819642