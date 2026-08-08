8月28和29日，知名中餐大厨梁兆基与粤菜餐馆饭夫人（Madame Fan）行政主厨毕智肄，师徒难得合作，携手呈现晚餐活动。

梁兆基是新加坡中餐名厨代表人物，得奖无数，近年较少参与餐饮活动，这次“重出江湖”，让食客引颈期待。

媒体活动上，宝刀未老的梁兆基呈现拿手好菜，解说菜品时依旧风趣幽默。曾为不少政要名人做过菜，他大胆搭配食材，味型拿捏精准。

奢华食材如鱼子酱、海胆和伊比利亚火腿前菜，搭配有机蛋白浓菇汤，咸香开胃。珍珠薏仁粥用甘榜鸡汤烹制，加入花蟹和带子，味道鲜美。

饭夫人的限时菜单，包括行政主厨毕智肄和知名中餐大厨梁兆基合作的粤菜佳肴。（餐馆提供）

毕智肄在扎实的烹饪基础上，创新粤菜。一道炖甘榜鸡汁清甜不油腻，金黄色泽清澈，加入新西兰野生黑金鲍鱼和鲜虾竹笙，丰富口感和味道的层次。

其他菜式还有智利鳕鱼香焗茄子、炭烤韩牛配粤式泡菜和燕窝金瓜焦糖炖蛋。菜单每人$168++，这份合作菜单将售至10月31日。

▲饭夫人

地址：The NCO Club 32 Beach Rd S189764

电话：68181921

网址：madamefan.sg