炭烧烤（charcoal grilled）是红山景熟食中心历史最悠久的摊位之一。1973年，邝振华（71岁）的父亲在这里开始卖罗惹；而后邝振华接手父亲的生意，继续坚持用炭火烤罗惹配料豆卜、油条和鱿鱼。30多年前，他的妻子在同一个摊位另起“炭”炉，开始售卖炭烤沙爹。

很多人到红山景巴刹与熟食中心（Bukit Merah View Market and Food Centre ），都是为了这里的炭烤罗惹和沙爹。

小摊不起眼却很受欢迎

炭烧烤没有醒目的招牌，也没有刻意装潢，却不乏专程而来的熟客。（翁铭芯摄）

摊位没有醒目的招牌，也没有什么特别的装潢，却不乏专程而来的熟客。采访当天，有人从裕廊、女皇镇和兀兰前来，一名熟客直言，这里的沙爹是他心目中最好吃的，每周都会来打包。

对于摊位为何不开灯、不装饰，邝振华笑着解释：“不是不开灯，是一开档就很多顾客，忙到来不及开。久而久之就不管它了。我知道我的顾客可以找到我……”

这句话很快得到印证。虽然摊位前没有人龙，但两夫妻在炭炉前几乎忙得停不下来。邝振华专注翻烤罗惹配料，妻子则守着另一炭炉烤沙爹，一边翻动肉串，一边接起一通又一通的订餐电话。原来，许多熟客早已养成习惯，先拨电预订，再准时回来取餐。

罗惹20多年没涨价

炭烧烤的罗惹20多年没涨价，小份2元5角，大份5元，加料另计。（翁铭芯摄）

物价不断上涨，这里的罗惹却20多年不涨价，小份2元5角，大份5元。

“不涨价没有特别原因。”邝振华说：“这一代住了很多老人，顾客也都是多年老顾客，我就不想起价……”

罗惹配料有豆卜、油条、沙葛、黄瓜、凤梨、姜花，以及少见的青芒果。灵魂当然是虾膏。邝振华坚持选用槟城虾膏，不过多加入亚参汁或青柠，而是让虾膏本身的鲜味成为主角，与花生碎和水果的味道相平衡。

其中，最令人惊喜的是炭烤油条。邝振华先把油条蘸上一层糖水，再放到炭火上慢慢烤，让外层形成一层淡淡焦糖香，既酥又带点甜味。

点一份罗惹和6串沙爹，管饱又满足的一餐！（翁铭芯摄）

除了罗惹，不少熟客还会顺道点上炭烤沙爹。

沙爹每天傍晚5时30分开始根据订单现烤，有鸡肉、猪肉和羊肉供选择，价钱介于9角至$1。

炭火慢慢逼出油脂香气，肉质嫩滑，不会有过重焦味。熟客即使等待约50分钟，也愿意等上一串串刚出炉的炭烤沙爹。炭烤沙爹人气旺，时会售罄，最好提前电话预订。

🔺Charcoal Grilled

地址：115 Bukit Merah View #01-09

营业时间：下午3时30分至晚上8时（星期二、四休）

预订电话： 9271 2208

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