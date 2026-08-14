新加坡富丽敦酒店与全球顶尖甜点大师安东尼奥·巴库尔（Antonio Bachour）携手，创作集精湛工艺、鲜明现代风味于一体的精致下午茶。

巴库尔曾多次荣获“世界最佳糕点师”称号，以明艳色彩美学、精巧花朵装饰，以及为经典法式甜点融入现代创意而闻名。他说：“我们共同打造的系列作品，将精准、创意与平衡融为一体。从蛋糕、酥点到咸食，每一道作品都经过精心设计。”

在The Courtyard呈献的下午茶，咸点有鹅肝焦糖布丁、鱼子酱法式酸奶油挞、龙虾卷和烟熏三文鱼泡芙。甜点有异国风情压模法式酥饼、招牌巧克力岩、椰子意式冻奶淋上番石榴汁并搭配热带水果，以及香草豆司康（scone）和芒果可颂挞。

下午茶从8月15日供应至11月15日，每天两个时段：中午12时至下午2时半，以及下午3时半至傍晚6时；成人$75++，儿童$45++。

绿咖喱花椰菜泥鲈鱼注入东南亚色彩。（餐馆提供）

餐馆也设计多款单点菜肴，搭配精致咸甜点，如牛排三明治（$28净价，下同）、蘑菇三明治（$20）、柑橘风味螃蟹卷（$32）、绿咖喱花椰菜泥鲈鱼（$32）和秘鲁式炒牛柳（$56）。

▲The Courtyard

地址：The Fullerton Hotel Singapore 1 Fullerton Square S049178

电话：68778911