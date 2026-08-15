筹划“10元及以下自助餐”专题，原本是要替读者发掘守护荷包的实惠选择，没想到采访过程中，意外遇见“从牢饭到菜饭”的真实人生。原本就价格亲民的一餐，因此多了一份温度，添了一层意义。

海南籍厨师设计菜单

从友诺士地铁站越过两条大马路，步行不到10分钟，即可看到鲜橙色招牌的海南风味餐馆Charis Cuisines。周一至五的$10净价自助午餐，每天有不同主题的固定菜单，共七道菜肴和一款饮料（自煮冰柠檬茶或薏米水）。

菜肴多是来自餐馆原本的菜单，包括猪肉粥或鸡粥、海南炸猪扒、日式照烧酱鸡扒、炸鸡腿、海南鸡饭、意大利面和自制磨菇汤，配搭炸五香卷、海南杂菜、炸豆腐和煎鸡蛋。另付$2可无限续添咖啡或茶（原价一杯$3.50起），另付$2.50可无限续添甜点（香蕉船冰淇淋、黑糯米冰淇淋等）。