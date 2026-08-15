日本料理一直深受国人喜爱，从寿司、刺身、烧鸟、天妇罗，到拉面、盖饭、定食等，形式多样，各有拥趸。最近邻里与市区，分别迎来两家日式餐饮生力军。一家是日本拥有超过100家门店的炭火烤鱼定食餐馆，主打快速平民路线；另一家是位于中央商业区（CBD）,专为上班族打造的寿司店，将板前寿司体验控制在75至90分钟内。

炭火烧烤将三文鱼腹部脂肪充分逼出，使得外层酥脆，内部依然柔软多汁。（餐馆提供）

符合预算的现代定食

日本Shinpachi Shokudo以炭火烤制鱼类，搭配白饭、味噌汤和腌菜，提供简单却讲究食材的日式定食（日式套餐）。传统海鲜处理法“干物”（Himono）是将海鲜风干后再烧烤，餐馆独创双层炭火烤炉，将烹调时间缩短一半，只需约15分钟。第一层蒸煮鱼肉，第二层将其表层煎烤至金黄香脆。高温锁住鱼肉天然汁水，入口留下干净浓郁的鲜香。

品牌最近首次走出日本，以Charcoal Grill Shinpachi名义进驻实龙岗Nex商场。定食从$8.90起，提供超过10种进口炭火烤鱼。

风干鲭鱼定食（$15.90）采用低温冷风干燥机处理日本太平洋鲭鱼，或以透气玻璃纸紧密包裹进行风干。风干三文鱼腹肉定食（$18.90）选用脂肪丰富部位，烧烤后鱼肉入口即化，鱼皮变得香脆。剖半炭火烤花鱼定食（$11.90）用的花鱼，长于俄罗斯与北海道寒冷水域，肉质丰润细滑。

酒糟腌红鱼以酒粕发酵后的甜香入味，为鱼肉赋予独特浓郁的鲜味。（餐馆提供）

餐馆也擅长以传统日本调味法处理鱼鲜，如用甜味料酒（mirin）和酱油腌鲭鱼、西京味噌腌马鲛鱼、清酒酒粕腌红鱼。除了烤鱼，餐馆还供应姜烧鸡肉、独特切法烤牛舌和烤鳗鱼等。

牛舌以牛排式切法处理，各部位油脂分布不同，风味层次丰富。（餐馆提供）

8月15、16日开业首个周末推出优惠，三款最畅销烤鱼定食高可享50%折扣，从$8.80起。

位于Nex商场的Charcoal Grill Shinpachi，在日本的品牌有超过100家门店。（餐馆提供）

▲Charcoal Grill Shinpachi

地址：23 Serangoon Central #B1-80A Nex S556083

电话：66340029

位于中央商业区的天来寿司，将当季新鲜食材如鱼类、和牛与海胆，纳入“厨师做主”菜单。（餐馆提供）

讲究节奏的板前料理

天来寿司（Sushi Tenrai）定位清晰，锁定上班族。有别于传统板前料理坐在柜台前动辄数小时的用餐体验，餐馆在不牺牲料理工艺的前提下，将时间控制在75至90分钟内，节奏讲究但不失从容。

师傅以每周空运而至的新鲜海鲜做成贯寿司。（餐馆提供）

“Tenrai”意为“来自大自然的祝福”，餐馆珍惜大自然的时令馈赠；每周空运海鲜，以确保选用最新鲜当季食材，菜单会随季节变化做出调整。主厨郑国荣曾在米其林餐馆磨刀，四款精心设计的板前料理套餐，满足商务午餐与悠闲晚餐的不同需求。

师傅将经验和手艺化作精致美味的贯寿司。（陈爱薇摄）

午餐限定的梅套餐（$38）包括七个贯寿司、冷素面、迷你鲑鱼卵丼和汤品。另一个椿套餐（$68）有九个贯寿司，以及高级海胆。

另有两个全天供应套餐。樱套餐（$98）包括12个贯时令寿司，搭配大脂金枪鱼（otoro）、海胆及和牛等高级食材。 菊套餐（$138）包括时令前菜、茶碗蒸、11个贯寿司、餐馆招牌和牛海胆饭、汤品及甜点。

除了板前料理套餐，餐馆也有多款招牌加点料理。招牌和牛海胆饭（$28）以日本和牛搭配北海道海胆，和牛油脂丰盈、口感柔嫩，在浓郁鲜味与自然甜味之间取得平衡。

天来寿司将用餐时间控制在75至90分钟内。（餐馆提供）

鱼类薄切片（Carpaccio，$18）以精致刀工将时令鱼类切成薄片，佐以清爽柑橘酱油汁，突出鱼肉本身的鲜味。生拌金枪鱼（$18）将高级金枪鱼切碎，以咸香日式酱汁与蛋黄调味，口感丝滑，鲜味浓郁。

餐馆提供90分钟无限畅饮清酒体验（$38）。另有下酒小食，如以味醂略作调味后风干的马面鱼干（$15）和炸得酥脆的虾仙贝（$8）。

▲Sushi Tenrai

地址：3 Pickering St #01-31 Nankin Row S048660

电话：80277738