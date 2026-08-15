现代海鲜料理在追求极致鲜味的同时，也力求为海味注入千变万化的新风貌。为此，它们注重顺时而食，为食客奉上当季最肥美的食材。米其林一星餐馆Marguerite的新菜单以澳大利亚优质食材为核心，展现其丰富物产，尤其是海鲜佳肴。Humpback海鲜餐馆与生蠔吧的菜品，以欧洲烹饪技法为基础，并融入日本风味，包括不少主打季节性海鲜的特色料理。

澳洲食材的创意诠释

位于滨海湾花园花穹（Flower Dome）的Marguerite餐馆，擅长将各式优质食材化为精美料理。

新餐单体现澳大利亚主厨威尔逊（Michael Wilson）更个性化的烹饪理念。出生于墨尔本的他，巧妙地将各种澳洲食材层层叠加，营造出丰富层次与清晰口感。午餐套餐从$148++起，晚餐套餐则$188++起。

开胃小吃南方蓝鳍金枪鱼鱼腩搭配哈密瓜，做成一口大小的挞，佐以嫩薄荷和少许埃斯珀莱特辣椒。

来自澳洲斯宾塞湾的高品质黄鰤鱼，以肉质紧实、油脂丰腴、口感鲜甜著称。它经过七天熟成后切成刺身，与盐渍金甜菜根和芥末叶一起卷起，送到餐桌旁淋上酪乳和葱油，再缀以新鲜芥末和手指青柠。熟成过程中，鱼肉本身的酵素会分解蛋白质，去除多余水分，使鲜味加倍集中，口感更加软嫩滑润。

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Marguerite的五天干式熟成珊瑚鳟鱼，佐以僧须菜和野生小茴香。（餐馆提供）

五天干式熟成珊瑚鳟鱼以木炭烤制，佐以僧须菜和野生小茴香。与之搭配的沙巴翁，以德保利酒庄（De Bortoli）标志性的“高贵一号”贵腐甜白葡萄酒为基底，带有白色核果的香气，并融入柠檬香桃的芬芳。

白芦笋置于精致的蒸蛋羹中，层层铺上芦笋丁、水煮帝王蟹和嫩姜油，最后撒上刨成薄片的生夏威夷果。

白芦笋料理配有芦笋丁、水煮帝王蟹和生夏威夷果。（餐馆提供）

餐后甜点和巧克力，以本土植物为灵感重新演绎，包括塔斯马尼亚山胡椒巧克力球和烤金合欢籽奶油泡芙。

▲Marguerite

地址：18 Marina Gardens Dr，Flower Dome at Gardens by the Bay #01-09 S018953

电话：97885128

季节性海鲜的鲜美搭配

Humpback的餐单上，海鲜料理是一大亮点。

开胃菜推荐鱿鱼天妇罗（$17）和西兰苔（$18）。鱿鱼天妇罗面衣炸得轻盈酥脆，内里鱿鱼片鲜嫩弹牙，咀嚼间，面衣的油香与鱿鱼的鲜甜在口中交织。西兰苔是由西兰花与芥兰杂交培育而成的新型绿色蔬菜。餐馆以这道蔬菜搭配烟熏生蚝酱与炸油葱，既有爽脆清甜的蔬菜味，又多了烟熏微咸香。

Humpback的鱿鱼天妇罗，外酥里嫩。（黄靖晶摄）

季节性蛤蜊与樱花虾（$29），呈现浓郁双重海鲜滋味，鲜上加鲜。蛤蜊肉质饱满多汁、口感软嫩，具天然海洋咸鲜与清甜；樱花虾带有浓厚虾味与微甜。两种风味巧妙结合，既有海鲜酱汁的醇厚，口感又对比鲜明。

季节性蛤蜊与樱花虾，富有海鲜咸鲜与鲜甜。（黄靖晶摄）

主食建议点大比目鱼搭配黑蒜（$36）。鱼肉扎实且细致，伴有黑蒜泥、清酒法式白酱汁，还有西兰苔。黑蒜泥带来独特的发酵甜香与鲜味，清酒法式白酱汁散发清酒幽香与奶油醇厚，西兰苔则为菜肴增添一抹清脆爽口。

Humpback的大比目鱼搭配黑蒜，鲜嫩多汁。（黄靖晶摄）

餐馆严选美国华盛顿州Hama Hama生蠔公司进口的新鲜生蠔。星期一及公共假期享全天“欢乐时光”（Happy Hour），星期二至日则从营业开始至晚上7时，每只生蚝$2起。

▲Humpback

地址：18-20 Bukit Pasoh Rd S089834

电话：97729896

营业时间：星期一至五傍晚5时至晚上11时，星期六中午12时至晚上11时，星期日中午12时至晚上9时