位于滨海湾花园IMBA Theatre的新餐馆Foura，主打均衡饮食，契合现代人追求养生与健康餐饮的需求。

餐馆7月开业，四名创办人都拥有餐饮经验，且各有所长；王光达和Benjamin Aryanto参与创办Bae’s Cocktail Club和Milli，冯俊清开创咖啡馆Equate Coffee，陈俊豪是食品技师。菜式结合欧式和亚洲料理，陈俊豪说：“设计菜单时，我们以营养成分为基础，兼顾美味。”

菜单以“蓝色地带”（Blue Zone）的餐饮为灵感，蓝色地带指的是世界上人口最健康、寿命最长的地方，包括日本冲绳、意大利撒丁岛（Sardinia）、希腊伊卡利亚岛（Icaria）、哥斯达黎加的尼可亚半岛（Nicoya）及美国加利福尼亚州的小城罗马琳达（Loma Linda）。根据2023年Netflix纪录片《长命百岁：蓝色地带的奥秘》（Live to 100: Secrets of the Blue Zones），新加坡被列为第六个长寿区域。

为了呈现健康饮食理念，主要食材包括草饲或散养的肉类、富含欧米伽-3脂肪酸的鱼肉、含丰富多酚（polyphenol）的特级初榨橄榄油。除了优质食材，味道组合也不马虎，通过不同配料及调料，丰富菜肴味道。试吃的几道菜，味道都具有层次。

布拉塔乳酪烤南瓜，味道有层次，可搭配酸种面包吃。（餐馆提供）

适合几人共享的前菜布拉塔乳酪烤南瓜（$28），淋上意大利黑醋、韩国辣椒油、罗勒油，并撒上腌红洋葱，味道酸辣咸香，可搭配酸种面包一起吃。

若喜欢日式风味， 主食盐麹烤虹鳟鱼（$36）不妨一试。盐麹中的天然酶能分解鱼肉蛋白质，锁住水分，让肉质鲜嫩不易柴。配菜有温泉蛋、北海道马铃薯、沙拉和醋饭。其他主食选择包括：香料鸡腿、花椰菜鲈鱼。

饮料有香芋抹茶（$11），不含奶制品的咖啡奶盖椰子水（$11），以及各类冷萃果汁、康普茶等。

位于滨海湾花园IMBA Theatre的新餐馆Foura，周围充满绿意，让人心情放松。（餐馆提供）

餐馆对空间设计有所讲究，地方宽敞，玻璃窗外可见绿意，有助放松身心。餐馆也与合作伙伴定期举办健康养生活动如瑜伽。

▲Foura

地址：18 Marina Gardens Drive #01-23 S018953

网址：www.foura.sg