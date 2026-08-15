2026年第10届新加坡米其林指南于8月4日公布，成绩较去年波动较大。在餐饮业寒冬中，这份榜单颇有“回暖”意味，让业界脉搏再度活络起来。

本届共有45家餐馆摘星，比去年多三家。三星餐馆依旧是Les Amis、Odette和Zen，二星则多了两家，增至九家。今年3月底开业的1887 by André，一举拿下二星，Seroja餐馆从一星晋升二星。米其林一星餐馆去年只增加一家，今年新增六家餐馆，当中包括三家中餐馆。

除了留意名单的变动，不妨也看看哪些餐馆，成功在榜单上留守十年。在这个竞争激烈、营运成本日益高涨、食客口味难以捉摸的环境下，一家餐馆有多少个十年？能走过十年者，必有过人之处。

从2016年第一届开始便一直在米其林星级名单的12家餐馆，分别是：Candlenut、CUT、吊桥头大华猪肉粿条面、Jaan by Kirk Westaway、利苑、Les Amis、Odette、四川饭店、Shoukouwa、夏苑、Sushi Ichi和Waku Ghin。

7月28日公布的2026年“必比登推介”（Bib Gourmand），旨在表扬以合理价格提供优质美食的食肆。名单从第一届的34家，增至今年的97家。

当中有17家连续10届在必比登推介名单上：超好面、联合海鲜烧烤、Bismillah Biryani（小印度）、青山菜头粿、鸿兴炒苏东虾面、和记肉粽、J2驰名香脆咖喱卜、国成菜馆、Lagnaa印度餐、南南家咖喱、新发海鲜馆、松发肉骨茶（新桥路）、天天海南鸡饭、中峇鲁海南起骨鸡饭、True Blue Cuisine娘惹餐、环界素食和银泰（Yhingthai Palace）泰国餐。

新加坡餐饮固然需要新血人才、推陈出新，但同样需要占有一席之地、有一定影响力和号召力的老字号，以及实力兼具的餐饮品牌。

新加坡指南发布的前几年，最常被“诟病”的，是入榜餐馆多为西餐和日本料理餐馆，无法反映新加坡多元饮食文化；也有人批评米其林食探不了解新加坡美食，颇有口碑好评的餐馆怎都不获青睐，街头美食怎么能与精致餐馆“相提并论”等。

后来发展下来，开始看到一个较清晰的方向，新加坡餐馆和厨师尝试树立自己的料理风格。

如主打马来半岛料理的Seroja餐馆，创办人兼总厨黄达文这几年收获了年轻主厨奖，从米其林一星到2026年晋升两星，并且蝉联绿星，可见找到定位，即可发挥所长。2026年获米其林一星的Loca Niru，主厨窪田修辅同时也获得年轻主厨奖。他的料理结合法式和日式元素，同时融入东南亚食材和风味，自成一格。主打法式料理的Odette、Saint Pierre餐馆等，这些年来也融入亚洲食材和风味，在新加坡做出自己的特色。

虽然说亚洲其他城市如泰国、韩国、日本等的餐饮也愈发精彩，但一座城市的餐饮影响力，不只是看它有多少家星级餐馆，而是看能否做出自己的味道，让食客愿意专程去吃。