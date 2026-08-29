新山世纪花园KSL是新加坡人经常光顾的商场，熙攘人潮为这个老区注入新活力，也让昔日老店逐渐淡出。想寻觅一些古早味，可到附近咖啡店“淘宝”。那里没有冷气，用餐环境称不上舒适，却藏着不少历久不衰的熟悉味道。

“满地好”（Restaurant Multi Mart）咖啡店内的海南粥，把简单做到极致。档位没有招牌，只卖一种食物，就是猪肉粥。唯一须要做的选择是无蛋（8令吉，约2.50新元），还是加蛋（9令吉，约2.85新元）。

简单的档口没有招牌，不熟悉的人容易错过。（陈爱薇摄）

这个摊位已有超过40年历史，最早在附近大沟渠旁摆摊，后来才搬进咖啡店。记者开始光顾时，已是上了年纪的第二代在经营。粥品一锅锅慢火熬煮，顾客再心急也舍不得催促。喜见近年来第三代加入，意味着这锅熬了数十年的粥，还会继续煮下去。

自制炸葱油、冬菜和青葱，为一碗粥的香气和味道打底。（陈爱薇摄）

猪肉粥里有三种主要食材——猪肉片、猪肉碎和猪肝，若有不爱吃的部位，可提前交代不放。摊主先将粥底煮滚，再掌握火候与时间，依序加入三种食材；盛碗后再撒上炸葱油、冬菜、青葱和油条。

店家的肉碎、肉片和猪肝都是每天新鲜处理。（陈爱薇摄）

一碗看似简单的猪肉粥端上桌时，绿、白、褐三色交织，构成一幅清爽诱人的画面。摊主自制炸葱油，配上冬菜、青葱和油条，几样简单配料为这碗粥的基本香气与滋味打底。粥搅匀后，拌入腌制过的肉片与肉碎，咸香适度，入口仍吃得到猪肉本身的鲜香。猪肝烫得恰到好处，嫩中带粉，但切记不能浸在热粥里太久，口感容易变硬。

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摊主大清早就到摊位熬煮粥底，但没有熬至米粒融入成粥水，仍保持近完整米粒，口感介于广东粥和潮州粥之间。

相较于更为普及的广东粥和潮州粥，缺稀的海南粥更显得弥足珍贵。据了解，这款海南粥是先辈下南洋后，随着饮食习惯与在地食材不断融合和演变而形成，与海南岛的粥品不尽相同。新加坡也有售卖海南粥的老字号，除了传统猪肉粥，还有鱼片、鸡肉片、皮蛋瘦肉粥和鱿鱼等不同选择，口味更加多元。

▲满地好猪肉粥

地址：124 Jalan Harimau, Taman Abad 80250 Johor Bahru, Johor

营业时间：上午7时至下午1时