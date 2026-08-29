主打家常韩式料理的Kimpson’s Table，从私厨网店起步，2026年8月于远东广场（Far East Square）开实体店。

品牌2026年2月曾于Chef X限时餐馆短期开业试水，食客反应热烈。创办人金周炯说：“开餐馆一直是我的梦想。开店后，我可以与更多人分享家传食谱的美味。”

金周炯大学念的是工程系，后来转换跑道学厨艺，之后在意大利和日本料理餐馆工作学习。2016年，他来新加坡工作，担任不同韩国餐馆的主厨，2025年创业经营私厨网店生意，主打家传的家常菜。

他标榜健康养生的烹饪理念，少用糖，食材不含防腐剂。例如招牌烤肉酱以苹果、梨等水果及蔬菜制成，味道天然鲜甜。

人参鸡汤喝起来清甜，味道不会太浓重。（餐馆提供）

每道菜都用心烹制，招牌菜人参鸡汤（$18）经五个小时熬煮，肉质软嫩。人参、红枣、蒜头等看似浓烈的组合，却滋味轻盈，不会觉有负担过重。

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新菜韩式鸡肉刀切面（Dak Kalguksu，$15）是一道传统韩国菜，在新加坡不常见。金周炯形容它“像新加坡人吃的板面”。除了汤面的吃法，也可试试干吃版的Dak Bibim Kalguksu。面条吃起来有嚼劲，加入自制韩式辣椒酱，拌着鸡肉丝、黄瓜和芝麻一起吃，辣中带甜。

韩式鸡肉刀切面的干吃版，加入餐馆自制辣椒酱，很开胃。（餐馆提供）

其他韩式套餐的主食可选辣味猪肉（$15）、炒牛肉（$16）等。和友人聚餐的话，不妨试试无骨炸鸡，有原味、韩式甜辣、酱油大蒜和Bburinkle乳酪粉四种口味，售价$15起。想吃煎饼，有泡菜、马铃薯和乳酪马铃薯三种选择，售价$12起。

▲Kimpson’s Table

地址：134 Amoy St #01-01 S049963

IG：@kimpsonstable.sg