马拉多纳牛肉为披萨添阿根廷风情
意大利披萨餐馆L’antica Pizzeria da Michele的限时菜单，选用阿根廷的“马拉多纳”牛肉。 （餐馆提供）
当阿根廷的“马拉多纳”牛肉遇上意大利披萨，会碰撞怎样的美味火花？即日起至9月4日，知名意大利披萨餐馆L’antica Pizzeria da Michele与Classic Fine Foods Singapore合作，限时推出阿根廷安格斯牛肉。
这款牛肉是由生产商Entre Todos与传奇球星马拉多纳家族合作推出，肉质浓郁芳香。
创立于1870年的意大利老字号L’antica Pizzeria da Michele，2024年在新加坡开业，主打经典那不勒斯披萨（Neapolitan Pizza）。
三道限时菜肴是牛肉鞑靼（tartare，$38）、慢煮牛肉长管状Ziti意面（$38）和牛肉松露披萨（$58）。不同的处理方式，呈现出牛肉不同的质感与风味；例如牛肉松露披萨，软嫩且带肉香的牛肉搭配浓郁的松露，味道有层次。
▲L’antica Pizzeria da Michele Singapore
地址：8 Club St #01-08 S069472
电话：98231174 (Whatsapp)
网址：www.damichele.sg