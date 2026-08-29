常听人说近年来中国品牌在本地越开越多，而且菜式大同小异。其实，餐饮业者往往比消费者更早洞察市场，深知在这个弹丸小岛， 差异化才是站稳脚跟的关键。最新进驻牛车水的回味黑鸭煲，主打辨识度鲜明的湖北菜；在本地扎根八年的舌尖尖兰州牛肉面，则坚持清澈汤底和现拉面条。

黑鸭煲本地限定微微微辣版

来自中国湖北的汪可（35岁），在新加坡生活十多年，一直以来从事餐饮业，熟悉本地市场的饮食习惯和口味偏好。2023年9月，她引进湖北武汉百年老字号蔡林记，主打热干面、三鲜豆皮和粉藕排骨汤等。

回味黑鸭煲可选不同辣度，挑战最高级别“姚克辣”，吃完即可免单。（餐馆提供）

2026年7月，汪可引进武汉另一个从当地美食夜市聚集地崛起的回味黑鸭煲，这道料理后来风靡中国各地。

湖北人爱吃鸭，更早进军本地的精武鸭脖和绝味都来自当地。汪可接受《联合早报》访问时说：“当地人喜欢吃鸭爪、鸭翅、鸭锁骨和鸭头等，带有筋膜与脆骨，越啃越有滋味。本地人比较喜欢吃肉，所以我们精选带肉但不会太肥的鸭只。鸭只斩件后先以香料卤制，再以秘制酱汁慢煨。单单辣椒就有十多种，混合成独特辣味。”

招牌回味黑鸭煲（小份$38.90，大份$62.90）上桌时，鸭块色泽红亮，酱汁浓稠。记者试吃新加坡限定的微微微辣版，仍可尝到丰富层次；入口时是温和甜味和厚重酱香，辣劲慢慢涌上来，并带有微微麻感。最高级别“姚克辣”，挑战前须要签“免责协议”，吃得完可免单。

回味黑鸭煲包含马铃薯条和藕条，建议添加筋喜粉（$4.90）。这种以薯粉和糯米粉等制成的梅花状粉条，口感Q弹软糯，可充分吸饱酱汁。鸭肉和配料吃完后可加入拉面（$2.90），将锅底剩余酱汁精华一扫而空。菜单上还有凤爪田鸡煲、鸡煲和牛肋排煲，以及为爱吃海鲜的新加坡人推出的肉蟹煲（$69.90，内含两只螃蟹）。

特为新加坡人推出的肉蟹煲，有两只螃蟹及虾只。（餐馆提供）

洪湖粉藕汤煲以牛肉或鸭肉熬煮，莲藕块绵软沙糯。（餐馆提供）

洪湖粉藕汤煲（$23.90）原本以猪肉熬制，汪可有意将品牌打造为清真餐饮，因此改用牛肉和鸭肉。来自洪湖的莲藕淀粉含量高，切成大块也绵软沙糯。酸香藕带鸡煲（$23.90）结合泡藕带的酸爽和嫩鸡肉的鲜美。藕带是莲藕尚未长成部分，口感与味道和莲藕截然不同。

酸香藕带鸡煲的白色藕带（莲藕尚未长成部分），口感爽脆。（餐馆提供）

酸菜炒汤圆、江湖怪味油浸鱼、红葱青豆脆骨炒饭和牛肉藕汤煮豆丝，也符合大众口味。

▲回味黑鸭煲

地址：202 South Bridge Rd S058751

电话：92380368

舌尖尖坚守兰州牛肉面“一清、二白、三红、四绿、五黄”的特点。（餐馆提供）

红烧牛腩煲和牛杂煲新品

已持清真认证（Halal）的兰州牛肉面连锁品牌舌尖尖（Tongue Tip Lanzhou Beef Noodles），2018年在新加坡落地。

中央厨房从验收食材、处理、熬汤、炸辣椒、称量到分装，每一步骤都有固定标准，保持高度一致性。清澈汤底以牛腱、牛骨与多种香草香料慢熬而成，达到“一清、二白、三红、四绿、五黄”五大特点。一清指牛肉汤清澈透亮，二白指洁白纯净的白萝卜片，三红指鲜红漂浮的辣椒油，四绿指香菜和蒜苗，五黄指面条柔滑透黄。

拉面现点现拉，有八种面型可选。店家选用成本更高的澳大利亚面粉，还特地请百龄麦面粉厂客制面条。面条比较白，更有弹性，并含高蛋白质。

牛肉面有招牌、酸菜、麻辣和干拌系列，并配合本地人对牛杂的喜好，增添牛筋面和牛肚面，以及有牛腱子肉片、牛筋和牛肚的三宝面。

舌尖尖红烧牛杂煲的牛肚和牛杂，软嫩中带嚼感。（餐馆提供）

最新推出红烧牛腩煲（$16.90）和牛杂煲（$19.90），含马铃薯、萝卜、木耳和腐竹等丰富配料。牛腩煲慢慢炖到软嫩入味，裹满浓郁汤汁。红烧牛杂煲的牛肚和牛杂吸饱汤汁，软嫩中带嚼感。外加$2可无限添加米饭或面条。

舌尖尖牛腩煲含马铃薯、萝卜、木耳和腐竹等丰富配料。（餐馆提供）

品牌在全岛有11家门店，今年10月会在市区实利基路Wilkie Edge商场迎来第12家。

▲舌尖尖兰州牛肉面

网址：linktr.ee/tonguetipbeefnoodles