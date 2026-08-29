面包店前的牌匾上，记载着店家的历史：新丰隆面包厂（原名义隆）在1955年由黄埔道4号的店主创办。面包店里的地砖、木制家具和大部分设备都是从那个时期保留至今。1983年黎氏家族接手，更名为新丰隆。”

南洋传统面包承载着几代人温暖而深刻的集体味觉记忆。走进新丰隆面包厂，仿佛时光倒流。店内陈列着各式古早风味面包，从椰丝面包、咖喱面包，到长方形的奶油馅马尼拉面包，散发着怀旧香气。

现任店主陈汉荣（50岁）是在2025年接过生意。他说：“我之前在日本跨国公司工作将近20年，后来想做些有意义的事，萌生传承传统生意的念头。在机缘巧合下经朋友推介，我接下这家老店，并决定保留店名。新丰隆面包厂是新加坡少数仅存的传统手工面包店，如果没有人接手，第二代店主打算要退休把店关掉，那会很可惜。”

新丰隆面包厂售卖各式各样的古早味面包。（特约陈佩敏摄）

须靠手工难以量化

传统面包藏着陈汉荣童年的美好回忆。

他忆述：“大概在我念小学一年级的时候，奶奶总会买传统牛油加糖面包给我吃，那份童年早餐的味道一直留在记忆中。我希望让孩子也尝到父母小时候最想念的味道。”

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新丰隆面包厂坚守手工制作传统面包的工艺。（特约陈佩敏摄）

传统面包主要使用面粉、糖、盐、水和酵母菌制成。（特约陈佩敏摄）

陈汉荣认为，传统面包的魅力在于手工制作。由于传统面包店多为小规模生产，难以完全量化，如果改为全自动化流程，面包的风味与口感可能随之改变。他以店里的经典黑头面包为例，它的外层烘烤至焦黑，师傅必须顺着面包不规则的弧度与边角，精准地削掉外层硬壳和焦黑部分，这是机器难以取代的。

新丰隆面包厂现任店主陈汉荣，希望让传统面包店传承下去。（特约陈佩敏摄）

所谓的黑头面包，是传统海南白面包的俗称。它在早年纯手工制作烘焙时，顶部会均匀地覆上一层焦黑外壳。师傅在切片前，会把带有一点烟熏焦香的黑色硬皮切掉，只留里面雪白松软的面包心，而那焦烤后的芳香，依然留存其中。这款面包常用来做南洋早餐炭烤面包，搭配咖椰与牛油。

口感扎实带独特麦香

朴实的传统面包，在外观上固然没有现代面包那么花哨讨喜，但胜在无法取代的古早味。

传统面包使用基本材料制作，主要有面粉、盐、糖、水和酵母菌，口感扎实带独特麦香，有别于一般用鸡蛋和牛奶制作的摩登面包，质感蓬松且带有奶香。

新丰隆面包厂的招牌有馅面包，从以前的马尼拉面包、咖喱面包、椰子面包和红豆面包，增加到现在数十种口味，还有一些新糕点，如阿嫲鸡蛋糕、牛油蛋糕、香蕉蛋糕、鸡肉派和乌达角等。

多种口味的传统有馅面包，包括马尼拉面包、咖喱面包、椰子面包和红豆面包等。（特约陈佩敏摄）

在店里还找得到roti kok，它是一种流行于马来西亚和新加坡的传统香脆面包干（或称面包饼干），常用来搭配咖啡、茶或美禄享用，在物资较匮乏的60年代极为普遍。陈汉荣说，以前面包店的面包如果卖不完，直接丢掉太浪费，于是将其烤成roti kok售卖。

77岁面包师傅做了60年

新丰隆面包厂最年长的面包师傅王运南（77岁），在店里工作了约60年。他说：“最辛苦的是面包出炉时，因为烤箱温度很高，要很小心处理面包，不然烫伤手会留下疤痕。”

传统面包中，王运南最喜欢尖头面包，搭配咖喱一起吃。“尖头面包”是法式长棍面包的俗称，早年受西方及殖民地饮食文化影响，本地传统面包店开始烘焙这款西式面包，成为老一辈人心中的经典。人们一般喜欢用面包两端的尖头，蘸着咖啡、奶茶或咖喱来吃。

制作尖头面包的难点，在于精准把控发酵、面团含水量及高温烘烤技巧。尖头面包的配方极简，容错率却极低。其原料仅有面粉、水、酵母、盐和糖，因此，任何微小的温度、湿度或操作环节上的失误，都会影响面包的味道。

▲新丰隆面包厂

地址：4 Whampoa Drive S327715

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