家人喜欢吃培根蛋酱意大利面（carbonara），到意大利餐馆用餐必点这道面食。

它是源自罗马的经典意大利面，主要食材包括风干猪面颊肉、罗马羊奶芝士、全蛋或蛋黄，再撒上黑胡椒。传统做法是完全不加奶油，仅用鸡蛋、奶酪、肉类油脂和黑胡椒乳化出浓郁酱汁。

“Carbonara”在意大利语中，与煤炭“carbone”有关。传说，这道面最早是罗马附近山区煤炭工人（Carbonai）的简单日常食物。他们带着耐存的猪肉、奶酪和鸡蛋上山工作，撒上大量黑胡椒碎，成品看起来就像黑色的煤炭渣。

传统意面追求食材的简单纯粹，培根蛋酱意大利面的魅力，在于它只用几种基本食材，便能交织出浓郁香滑的极致美味，体现意大利料理“少即是多”的精髓。

吃过多家本地餐馆的培根蛋酱意大利面，都叫人失望，直到在Tutto和iO Italian Osteria，才尝到令人满意的风味。

日式乌冬面融入意式风情

Tutto提供多元口味的意大利面和披萨，特点是新鲜自制意面。这里的培根蛋酱意大利面，以获得欧盟原产地名称保护（DOP）认证的传统罗马羊奶芝士，以及风干猪面颊腌肉和蛋黄烹制，面条顺滑劲道，裹满香浓酱汁。iO Italian Osteria的培根蛋酱意大利面坚持正宗意大利煮法，不靠鲜奶油增加黏稠感，使用鸡蛋、培根与羊奶芝士制作，风味醇厚、咸香平衡，味道层次分明。

除了经典意大利风味，也有创意和风版本。来自日本东京的名店Udon Shin，以现做现卖的手工乌冬面见称，招牌carbonara乌冬面，灵感源自传统釜玉乌冬面（kamatama udon）。釜玉乌冬面将新鲜煮熟的面条和生鸡蛋，伴日式高汤酱油一起食用。Udon Shin的版本加入帕玛森芝士、牛油、黑胡椒和青葱，配有酥脆天妇罗培根，为嚼劲十足的日式乌冬面，巧妙地融入意式风情，擦出新火花。