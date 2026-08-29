为了让来自不同料理背景的厨师有机会交流与合作，新美食平台Savour Life的创办人夏慧玲，携手知名主厨桥田健二郎（Kenjiro ‘Hatch’ Hashida），共同打造跨界合作的可能。

第一场厨师联手活动于8月13日举行，在新加坡圣淘沙莱佛士酒店（Raffles Sentosa Singapore）经营Iyasaka by Hashida餐馆的桥田健二郎，不做日料寿司，而是与Il Toro餐馆主厨Drew Nocente合作烧烤料理。

延续创意合作精神，第二场活动将于9月14、15日举行，由Gilmore & Damian D’Silva餐馆的传统新加坡菜名厨迪希瓦 （Damian D’Silva）与Barrel Story of Hibiki餐馆的日本主厨长沼笙（Sho Naganuma）联手呈现菜肴。

两人将全新创作菜单，让新加坡传统菜与日本料理碰撞美食火花，比如以潮州式鱼生为灵感制作日料版本，为食客带来新鲜感。

夏慧玲曾办过结合时尚与餐饮体验的活动，她说：“我发现新加坡餐饮市场的厨师联手活动，大多集中在精致餐馆，菜系料理往往相近。因此，我希望以一种‘盲约’方式，配对不同料理背景的厨师。”

活动收费在$200以内，未来计划与小贩合作。更多详情，可上网www.savourlife.fans。